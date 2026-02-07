Milano Cortina, anche un fisioterapista reggino ai Giochi Olimpici Invernali

La presenza di Vincenzo Genovese, consigliere dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è per noi motivo di grande orgoglio.

L’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria esprime profondo orgoglio e soddisfazione per la partecipazione del collega fisioterapista Vincenzo Genovese, componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di fisioterapista degli atleti.

De Luca: competenze reggine sul palcoscenico olimpico

Il Presidente dell’Ordine Marco De Luca:

“La presenza di un professionista del nostro territorio in un contesto sportivo di così alto livello rappresenta un riconoscimento significativo delle competenze, della preparazione scientifica e della qualità professionale che contraddistinguono i fisioterapisti italiani e, in particolare, quelli reggini. L’impegno quotidiano nella tutela della salute, nella prevenzione degli infortuni e nel recupero funzionale trova nelle grandi competizioni sportive internazionali una delle sue espressioni più elevate. Quando si accende il palcoscenico olimpico non sono solo gli sportivi a essere protagonisti: accanto a loro opera una squadra di professionisti della salute che lavora ogni giorno per permettere prestazioni di altissimo livello”.

Auguri a team e atleti: la fisioterapia sempre più centrale

Come Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria rivolgiamo un sincero augurio agli atleti, ai colleghi fisioterapisti e a tutti i professionisti impegnati in questa straordinaria esperienza, consapevoli di quanto la fisioterapia sia oggi sempre più strategica nel mondo dello sport e nella tutela della salute.