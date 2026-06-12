Reggio, nel cortile degli Ottimati l’incontro sulla prima enciclica di Papa Leone XIV

La comunità dei gesuiti di Reggio Calabria propone un momento di approfondimento sulla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas: l’appuntamento è per mercoledì 24 giugno alle ore 20.30 nel cortile degli Ottimati.

Il sottotitolo dell’enciclica è Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale: un tempo in cui sembra più facile ridurre l’umano alla macchina e proiettare sulla macchina caratteristiche umane; un tempo in cui sembra inevitabile, scrive Papa Leone, una «logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva». Una competizione che nasconde filiere di sfruttamento, opacità, irresponsabilità verso gli altri esseri umani, l’ambiente e gli altri esseri viventi. Papa Leone XIV invita a superare insieme questo paradigma tecnocratico, già denunciato da Papa Francesco, «trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell’ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità».

La scelta tra Babele e Gerusalemme

La scelta, scrive Papa Leone, è tra edificare una nuova Babele di omologazione, quindi violenza, o ricostruire, dalle macerie, una nuova Gerusalemme in cui sia possibile con-vivere in pace perché ogni persona è stata messa nelle condizioni di poter fiorire.

Mercoledì 24 giugno il rettore della chiesa degli Ottimati, Piero Lamazza SJ, ripercorrerà quindi il cammino della dottrina sociale della Chiesa per lo sviluppo integrale degli esseri umani; Tonino Perna, economista e sociologo, si soffermerà sulla prospettiva ecologica di cura della casa comune; Josephine Condemi, ricercatrice e giornalista, approfondirà le diverse concezioni di umanità promosse da transumanesimo, postumanesimo e neoumanesimo; Sergio Sala SJ, dell’Istituto di formazione socio-politica Mons. Lanza, spiegherà infine cosa rende magnifica l’umanità alla luce del Vangelo.

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L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ida Nucera. Seguirà dibattito. In caso di maltempo, l’incontro si terrà in sala Arrupe, a fianco della chiesa degli Ottimati. La cittadinanza è invitata a partecipare.