Virgo Fidelis, Falcomatà: ‘Onoriamo un’uniforme che è nel cuore degli italiani’ – FOTO

“Un grande momento di comunità che ci permette, attraverso giornate che celebrano simboli autentici del nostro Paese, di riflettere sui grandi temi della cultura della legalità e dell’impegno civico” – sono le parole del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha partecipato alla Santa Messa celebrata al Duomo di Reggio Calabria in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Falcomatà ha aggiunto:

“Quest’oggi onoriamo un’uniforme che da oltre due secoli è nel cuore degli italiani. Desidero rivolgere la mia gratitudine agli uomini e le donne dell’Arma per il loro incessante impegno al servizio dello Stato e soprattutto rivolto a garanzia dell’ordine del territorio e della sicurezza dei cittadini; riservando un pensiero commosso al sacrificio dei tanti carabinieri che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere ed alle loro famiglie”.

La giornata nazionale dell’albero

In occasione della giornata nazionale dell’albero, presso il playground del Tempietto, è stato piantato un piccolo ‘arbusto di legalità’. Il Sindaco Falcomatà ha voluto ringraziare le istituzioni che hanno partecipato e promosso l’evento:

“Grazie all’Arma dei Carabinieri e al Corpo Forestale dello Stato, alle istituzioni presenti, alle scuole e a quanti, in questo momento di condivisione, hanno voluto omaggiare la città con un dono, simbolo di vita, di rinascita e di futuro; perché la piantumazione di un albero, ricordando i valori che hanno contraddistinto la vita e il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, è il messaggio più forte che si possa mandare alle nuove generazioni”.

L’importanza della cura del bene comune

Il Sindaco ha proseguito, sottolineando l’importanza di prendersi cura del bene comune:

“Questa giornata ci offre l’opportunità di ricordare quanto sia importante prendersi cura del bene comune, e quanto sia importante parlare agli studenti e a tutti i giovani della nostra città, di legalità, rispetto delle regole, cura degli spazi comuni, attraverso un metodo che riesca a coniugare i principi di libertà con quelli della responsabilità”.

Riconoscimenti per le politiche green

Infine, Falcomatà ha evidenziato i risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche ambientali, riferendosi ai numerosi alberi piantati sul territorio comunale e metropolitano: