Giornata dell’infanzia, Nucera e Falcomatà: ‘Impegno del Comune per i diritti bambini’

Palazzo San Giorgio si illuminerà di blu fino a domenica. Falcomatà: "Il settore politiche sociali è impegnato per far sentire la vicinanza del Comune a bambini, adolscenti e famiglie"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre oggi 20 novembre – data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia 1989 – il Comune di Reggio Calabria rinnova il suo impegno solenne nella promozione e tutela dei diritti dei più giovani.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Lucia Nucera, ha voluto evidenziare la centralità dei bambini e degli adolescenti nell’agenda amministrativa e sociale della città:

“Oggi non celebriamo una ricorrenza ma ribadiamo un principio fondamentale: i diritti di ogni bambino e adolescente non sono un’opzione ma un imperativo etico e sociale. Il 20 novembre è un momento per riflettere sull’importanza di garantire la piena attuazione di ogni articolo della Convenzione: dal diritto alla salute e all’istruzione, al diritto al gioco; alla protezione dalla violenza e alla partecipazione attiva”. “Come comunità – ha continuato la Nucera – abbiamo il dovere di assicurare che Reggio Calabria sia un luogo dove i sogni dei nostri ragazzi possano crescere forti e liberi da disuguaglianze. Stiamo lavorando per potenziare i servizi sociali, sostenendo le famiglie in difficoltà e creando spazi inclusivi dove ogni giovane voce possa essere ascoltata”.

Investire sui nostri ragazzi significa costruire le fondamenta solide del futuro della nostra città.

L’adesione del Comune alla campagna “Go Blue” di ANCI e UNICEF

Come gesto simbolico di adesione alla campagna globale “Go Blue” di ANCI e UNICEF, la facciata storica di Palazzo San Giorgio sarà illuminata di blu a partire da questa sera e lo rimarrà fino a domenica. L’obiettivo è porre l’attenzione della comunità sull’importanza fondamentale di proteggere e promuovere i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti.

“Ogni bambino e adolescente ha il diritto inalienabile di essere ascoltato – ha concluso l’assessore Nucera – protetto e messo nelle condizioni di realizzare appieno il proprio potenziale. Reggio Calabria lavora quotidianamente per garantire che i diritti sanciti dalla Convenzione, come il diritto alla salute, all’istruzione, al gioco e alla partecipazione non restino solo parole su un documento ma si traducano in azioni concrete. Dobbiamo assicurare a tutti un futuro libero da disuguaglianze e violenze. Investire sull’infanzia è investire sul futuro della nostra città”.

L’Assessora ha anche ribadito che il settore Politiche Sociali del Comune continua a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, lavorando in stretta collaborazione con scuole, associazioni del terzo settore e famiglie, così da costruire una rete di protezione efficace e capillare per i minori sul territorio. Ha sottolineato inoltre l’impegno dell’amministrazione nel trasformare i principi della Convenzione in pratiche quotidiane concrete.

L’impegno del Sindaco Falcomatà e della comunità educante

Il Sindaco Falcomatà, in relazione alla ricorrenza, ha sottolineato l’importanza dell’adesione della Città all’iniziativa lanciata da ANCI e UNICEF nonché “dell’attenzione assoluta da riservare al mondo dell’infanzia e giovanile quale punto centrale dell’attività politico amministrativa”, ricordando che “la qualità delle politiche a supporto di queste fasce di popolazione ne determina la crescita sana”.