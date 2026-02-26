Primarie, l’entusiasmo dei Giovani Dem: ‘Importante che possano votare anche i 16enni’

Come giovani democratici di Reggio Calabria esprimiamo piena soddisfazione per la scelta del Pd, e dell’intera coalizione di centrosinistra, di ricorrere alle primarie come selezione della futura classe dirigente e del candidato a sindaco della nostra città.

Le primarie rappresentano uno strumento di partecipazione imprescindibile, capace di riavvicinare i cittadini alla politica e di restituire centralità a quanti, negli ultimi anni, si sono sentiti esclusi dai processi decisionali.

Un tema per noi fondamentale è quello della partecipazione giovanile. Alle primarie possono recarsi alle urne anche i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto i 16 anni. Una scelta coraggiosa e lungimirante che restituisce dignità politica a una generazione troppo spesso relegata ai margini del dibattito pubblico. È un principio in cui crediamo fermamente e per il quale negli anni passati abbiamo portato avanti tante battaglie, trovando purtroppo chiusure dall’attuale governo Meloni.

Bisogna prendere atto che i tempi sono cambiati. I nostri coetanei, a partire dai 16 anni, cominciano a maturare una consapevolezza politica e civica, si informano, partecipano. È giusto, dunque, che venga riconosciuto loro il diritto di incidere nelle scelte che riguardano il proprio futuro. Il Partito Democratico questo principio lo ha fatto suo già da tempo ed è arrivato il momento in cui anche le istituzioni prendano atto di questo cambiamento e diano delle risposte celeri e concrete.

Il sostegno a Mimmo Battaglia per il futuro di Reggio Calabria

Per molti di noi questa sarà la prima vera esperienza di partecipazione diretta, in un momento così significativo per la vita politica della nostra città. Viviamo questa partita con entusiasmo, con senso di responsabilità e con la consapevolezza che la posta in gioco è alta. Insieme al candidato, possiamo contribuire a scegliere la visione, il metodo amministrativo e il futuro di Reggio Calabria. È una sfida che sentiamo nostra, perché riguarda il presente e, soprattutto, il futuro della nostra generazione.

Leggi anche

Come Giovani Democratici di Reggio Calabria, sentiamo il dovere e l’orgoglio di essere parte attiva di questo processo, sostenendo appieno il candidato unitario del Pd, Mimmo Battaglia, attuale sindaco facente funzioni. Crediamo in una politica che ascolta, che include, che apre spazi di protagonismo alle nuove generazioni e che si fonda su regole chiare e condivise. Le primarie sono il segno tangibile di questa volontà: un impegno pubblico verso maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e maggiore responsabilità per costruire insieme il futuro di Reggio Calabria.