Reggio scopre GN Salon: eleganza, stile e visione da grandi brand

Un nuovo indirizzo destinato a diventare punto di riferimento per chi ama lo stile, la cura dei dettagli e le tendenze più attuali nasce a Reggio Calabria. Si tratta di GN Salon, il salone di bellezza ideato da Maria Macheda, artista di matrice calabrese e profondamente reggina che porta in città una visione contemporanea e raffinata dell’hairstyling. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle e una reputazione consolidata nella scena locale, Maria Macheda ha costruito il proprio percorso distinguendosi per creatività, tecnica e sensibilità artistica, diventando un punto di riferimento non solo a Reggio Calabria ma anche oltre i confini del territorio.

L’esperienza internazionale e la visione artistica

A rendere il progetto ancora più affascinante è la sua formazione di alto livello, fortemente influenzata dalle tecniche e dalle tendenze provenienti dalle più prestigiose capitali della moda, consolidando la sua esperienza attraverso i brand più importanti. Un bagaglio professionale che si traduce in uno stile ricercato, moderno e in continua evoluzione, capace di anticipare il fashion e trasformarlo in esperienza concreta. GN Salon nasce così come uno spazio esclusivo dove l’identità mediterranea incontra l’eleganza delle grandi scuole dello stile: un luogo pensato per chi non si accontenta, per chi vive la bellezza come espressione di sé e desidera distinguersi.

Servizi esclusivi e inaugurazione in Via Itria

Non solo tagli e acconciature innovative, ma una vera e propria esperienza di bellezza completa. Il salone offrirà infatti anche il servizio di onicotecnica, affidato a specialisti del settore, per valorizzare ogni dettaglio, oltre a taglio capelli uomo e cura e modellatura della barba. Situato in Via Itria, angolo Via Palmi n. 23, GN Salon si presenta come un ambiente elegante e contemporaneo, pronto ad accogliere una clientela attenta alle nuove tendenze e alla qualità. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 29 marzo alle ore 17:00, un appuntamento imperdibile per scoprire da vicino un concept destinato a lasciare il segno nella scena beauty cittadina.

“Le mie radici sono qui, e proprio da qui nasce il desiderio di portare un’idea di bellezza che unisca tradizione, innovazione e visione”, afferma Maria Macheda.

Con questa apertura, Reggio Calabria si arricchisce di una realtà capace di unire esperienza, identità territoriale e un forte richiamo al mondo del fashion.