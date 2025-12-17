G.O.M. di Reggio, attivata l’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.)

Un robot per la vita: al Morelli di Reggio Calabria nasce l'U.F.A., un'eccellenza tecnologica al servizio della sanità e dei pazienti più fragili

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha inaugurato oggi l’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.), struttura afferente alla U.O.C. di Farmacia, deputata alla produzione e manipolazione dei farmaci chemioterapici.

All’evento hanno preso parte forze dell’ordine, autorità civili, rappresentanti politici e del mondo dell’associazionismo, giornalisti, medici ed operatori sanitari.

Le dichiarazioni del Commissario Straordinario

“Quest’inaugurazione è molto importante, non solo perché si tratta di un’unità all’avanguardia dotata di un sistema robotico che produce i farmaci oncologici, ma anche perché l’attivazione dell’U.F.A. prevede un’importantissima collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria per confezionare farmaci oncologici in convenzione. Il vero salto di qualità sta nel posizionamento di questo robot: in precedenza i farmaci venivano preparati al presidio Riuniti e successivamente trasportati al Morelli, attività che comportava necessariamente un ritardo per i pazienti oncologici. Oggi siamo in grado di efficientare i servizi a favore dei pazienti, specie di quelli più fragili che hanno diritto di essere serviti prima degli altri”.

Il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha voluto poi ringraziare per il lavoro svolto il Direttore Sanitario Aziendale, dr. Salvatore M. Costarella, il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, ed il direttore della U.O.C. Farmacia, dr.ssa Maria Altomonte.

In conclusione la dott.ssa Frittelli ha ricordato che il Presidio Ospedaliero “Morelli” è inoltre sede di un importante centro oncoematologico, la cui attività è fondamentale per la provincia di Reggio Calabria, composto dalle unità operative di Oncologia, Ematologia, Centro Trapianti Midollo Osseo ed Oncoematologia Pediatrica.

Il bilancio delle attività del G.O.M. nel 2025

L’attivazione dell’U.F.A. è stata inoltre l’occasione per tracciare un bilancio del percorso intrapreso dal G.O.M. nel 2025, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti:

l’incremento della produzione di oltre 15 milioni in un anno;

la valorizzazione del personale e il monitoraggio costante delle attività dei reparti;

il risultato di Azienda Ospedaliera con il più basso tasso di “ricoveri a rischio di inappropriatezza”;

la gestione virtuosa del bilancio e le nuove sale della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;

la realizzazione dell’area Poliambulatoriale, l’avvio di nuovi servizi (Tobia-Dama) e percorsi come la pre-ospedalizzazione centralizzata;

l’ampliamento del parco tecnologico, la migrazione al Cloud del Polo Strategico Nazionale e la formazione continua.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con la benedizione dei locali da parte di don Gianni Polimeni. L’Unità è dotata di un sistema robotico, acquistato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma regionale P.O.R. Calabria, che consente una significativa contrazione dei tempi di attesa.