GOM di Reggio: successo per l’iniziativa ‘Natale insieme’ per le pazienti in cura alla Breast Unit
Face & Body Painting, letture e dolciumi per le pazienti della Breast Unit per l'iniziativa “Natale Insieme”
12 Dicembre 2025 - 07:30 | Comunicato Stampa
Una mattina speciale ha illuminato la Breast Unit del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria grazie all’iniziativa “Natale Insieme”, organizzata da Grace ETS, Compagnia delle Stelle, Salute Donna OdV e Govic, con la collaborazione dell’associazione La Fenice. Un appuntamento dedicato alle donne in cura e al personale sanitario, per celebrare valori fondamentali come vicinanza, dignità, rispetto e umanizzazione della cura.
La Sezione di Reggio Calabria di Salute Donna OdV ha partecipato con un laboratorio narrativo guidato dalla pedagogista Dott.ssa Gabriella Vigoroso e introdotto da Angela Vigoroso, responsabile della Sezione di Reggio Calabria. Il laboratorio, nato dal desiderio di superare silenzi e solitudini, ha offerto alle partecipanti uno spazio protetto di dialogo, ascolto e condivisione emotiva. Un passo tratto dal libro “Più fuoco, più vento” di Susanna Tamaro ha accompagnato il momento, ricordando a ogni donna la presenza di una scintilla interiore da custodire e alimentare attraverso il vento della condivisione e del sostegno reciproco.
“Natale Insieme”: albero, letture e doni per le pazienti
Il reparto si è colorato di festa grazie al grande albero di Natale realizzato dalle volontarie della Compagnia delle Stelle, arricchito con pensieri e desideri scritti da pazienti e operatori. Molto partecipato anche il momento di lettura guidata a cura della pedagogista di Salute Donna OdV, così come la postazione di Face & Body Painting estetico–espressiva curata dall’Onco Make-Up Artist di Grace ETS. A rendere la mattinata ancora più gioiosa, Govic ha donato dolciumi natalizi confezionati e accompagnati da messaggi di augurio personalizzati. L’associazione La Fenice ha offerto alle pazienti piccoli gadget a forma di girandola, simboli di movimento, respiro e rinascita. La giornata si è conclusa con un momento conviviale, un brindisi e lo scambio di auguri, creando un clima di affetto, speranza e cura condivisa.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto al personale sanitario della Breast Unit – tra cui Maria Giovanna Notarangelo, Giuseppe Laganà, Vincenzo Cedro, la coordinatrice Grazia Sontani e la case manager Antonella Sapone, che ha portato un caloroso saluto a nome del reparto – per la sensibilità e la professionalità dimostrate ogni giorno. Un grazie speciale alla Direzione Generale, nella persona della Dott.ssa Tiziana Frittelli, e alla Direzione Sanitaria, nella persona del Dott. Salvatore Costarella, per aver reso possibile l’iniziativa e per il sostegno verso una rete sempre più solida tra istituzioni, volontariato e pazienti.