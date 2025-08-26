Controlli dell’ispettorato del lavoro a Reggio: sanzioni e irregolarità in due agriturismi e un lido

Maxi-sanzioni da 3.900 euro a lidi e agriturismi, impresa edile sanzionata: il resoconto dei controlli IAM a Reggio Calabria

Gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di controllo che ha interessato i settori del turismo e dell’edilizia.

I controlli nel settore turistico

Sono stati ispezionati un lido balneare e due agriturismi.

Lido balneare : individuati 4 lavoratori, tutti regolarmente assunti, ma per uno di loro è stato accertato l’inizio della prestazione lavorativa prima della formalizzazione del contratto. Al datore di lavoro è stata notificata una maxi-sanzione per lavoro nero pari a 3.900 euro.

: individuati 4 lavoratori, tutti regolarmente assunti, ma per uno di loro è stato accertato l’inizio della prestazione lavorativa prima della formalizzazione del contratto. Al datore di lavoro è stata notificata una pari a 3.900 euro. Primo agriturismo (microimpresa) : rilevato il lavoro nero dell’unico lavoratore presente. Al datore di lavoro è stata notificata una maxi-sanzione di 3.900 euro , con l’aggiunta della prescrizione penale per la mancata formazione sui rischi legati a salute e sicurezza.

: rilevato il lavoro nero dell’unico lavoratore presente. Al datore di lavoro è stata notificata una , con l’aggiunta della per la mancata formazione sui rischi legati a salute e sicurezza. Secondo agriturismo: contestata la violazione penale per il mancato aggiornamento del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) relativo al rischio del microclima caldo.

I controlli nel settore edile

Per quanto riguarda l’edilizia, è stato disposto l’allontanamento da un cantiere di un’impresa risultata priva della patente a crediti. La misura minima della sanzione irrogata ammonta a 2.000 euro.