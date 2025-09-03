Reggio, incendio in un’abitazione nei pressi del viale Aldo Moro

Questa notte la squadra dei vigili del fuoco di villa San Giovanni è intervenuta attorno alle 11,30 in via Gronchi, traversa del viale Aldo moro, per un incendio che ha interessato un’abitazione. I pompieri hanno immediatamente estinto le fiamme e evitato che si propagassero ad altri locali.

Non si sono registrati feriti o danni alla struttura. Alle 00:30 circa, la stessa squadra è intervenuta nel quartiere Archi per l’incendio di una sola autovettura. Nessun danno a persone o cose. Solo la normale paura per i residenti, tutti incolumi.