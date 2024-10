Reggio, incendio nota macelleria: avviate le indagini

I Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto

Stanotte, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Calabria, sono intervenuti in via Aschenez ove avevano segnalato una nota macelleria in fiamme.

Giunti sul posto, e preceduti dal Vigili del Fuoco, hanno constatato l’incendio parziale della macelleria e nello stesso tempo avviato indagini per identificare gli autori del gesto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.