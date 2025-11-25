Reggio, vasto incendio sulla SS 106 vicino al ponte dell’Amendola

Le immagini eloquenti mostrano il violento rogo che ha coinvolto vegetazione e macchia mediterranea. Si attende sul posto l'intervento dei Vigili del Fuoco per cercare di domare l'incendio. LE FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio di vaste proporzioni sta interessando una vasta area nei pressi della SS 106, all’altezza del ponte dell’Amendola, in direzione Locri. Le fiamme, visibili a distanza, hanno colpito l’area circostante, creando disagi alla viabilità.

Le immagini eloquenti mostrano il violento rogo che ha coinvolto vegetazione e macchia mediterranea. Si attende sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco per cercare di domare l’incendio.

Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo, non si segnalano, al momento, vittime o feriti, le autorità locali invitano i residenti e i pendolari a prestare attenzione agli sviluppi e a seguire le indicazioni degli operatori sul campo.