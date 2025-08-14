Reggio, incidente auto-moto in via Marina alta: ferito un motociclista, traffico rallentato – FOTO

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale e il personale del 118

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo il Corso Matteotti, nella zona della via Marina alta a Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, ancora in fase di accertamento. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista rimasto ferito.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione, ma è stato comunque necessario l’intervento dell’ambulanza.

A causa dell’incidente, il traffico nella zona ha subito rallentamenti, con disagi per la circolazione lungo una delle arterie più frequentate della città.