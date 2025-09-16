City Now

Regionali, AVS incontri i reggini: la presentazione dei candidati della Circoscrizione Sud

Delfino, Di Cesare e Gambardella tra i protagonisti dell’incontro

16 Settembre 2025 - 08:56 | Comunicato Stampa

demetrio delfino sinistra italiana

Il Cineteatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario, mercoledì 17 settembre alle ore 17.30, ospiterà un incontro aperto al pubblico con i candidati di AVS per la Circoscrizione Sud alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

I protagonisti dell’incontro

Interverranno:

  • la prof.ssa Donatella Di Cesare, docente della Sapienza, candidata anche per il collegio Nord e considerata tra le voci più autorevoli del panorama filosofico contemporaneo
  • il Segretario Metropolitano di Sinistra Italiana, già presidente del Consiglio Comunale e Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, Demetrio Delfino
  • la dott.ssa Patrizia Gambardella, attuale presidente della sezione Anpi intitolata a Nilde Jotti ed ex amministratrice del Comune di Reggio

Introdurrà l’incontro il dott. Gerardo Pontecorvo di Europa Verde.

Ospiti e moderazione

Saranno presenti anche:

  • Rossella Bulsei, presidente del comitato TitengoStretto di Villa S. Giovanni
  • il dott. Nicola Loddo, già dirigente medico al Gom
  • Mirella Giuffrè, attivista per i diritti civili

A moderare i lavori sarà la dott.ssa Laura Cirella.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione preziosa di confronto e dialogo tra candidati e cittadini.

LOCANDINA INCONTRO CANDIDATI AVS

