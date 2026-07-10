Accademia di Belle Arti, si insedia il presidente Stracuzza: ‘Un onore e una responsabilità’

Si è insediato oggi il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, l’avvocato Giuseppe Stracuzza, chiamato a guidare l’istituzione nel prossimo triennio insieme al direttore Piero Sacchetti e alla vicedirettrice Domenica Galluso. Un passaggio importante per l’Accademia, che torna così ad avere la propria governance al completo. Ad accogliere il neo presidente è stato il direttore Sacchetti, che ha espresso soddisfazione per la nomina.

Il ruolo della nuova governance e il legame con il territorio

Nel dare il benvenuto al nuovo vertice dell’ente, il direttore dell’istituzione reggina ha rilasciato una dichiarazione di forte apprezzamento per il profilo del professionista scelto dal ministero:

“Avere accanto e nel nostro percorso didattico un professionista come l’avvocato Stracuzza é per noi motivo di soddisfazione e vanto. Il presidente è un reggino doc e, dal primo momento, ha manifestato un forte interesse nei confronti dell’Accademia. Ma, al di là di questo, tiene molto a questa istituzione e vuole contribuire alla sua crescita, rafforzandone anche il rapporto con il territorio”.

Emozionato per il nuovo incarico, il presidente Giuseppe Stracuzza ha sottolineato il valore dell’impegno assunto:

“Sono molto contento di essere qui e di aver ricevuto questo importante incarico. Per me è un onore, ma anche un onere, perché significa portare avanti i valori dell’Accademia, proseguendo il percorso costruito in tutti questi anni e nel solco del lavoro di chi mi ha preceduto, che ha svolto un lavoro egregio”.

I prossimi passi amministrativi e i progetti per la crescita dell’ente

Guardando ai primi passi del suo mandato, Stracuzza ha spiegato che sarà fondamentale conoscere a fondo la macchina amministrativa dell’ente. La priorità iniziale sarà focalizzata sull’analisi della gestione interna prima di procedere con la convocazione ufficiale del Cda:

“Sono arrivato da poco, quindi la prima fase sarà quella di prendere contatto con tutte le attività che riguardano il Consiglio di amministrazione e con gli aspetti amministrativi di mia competenza. A breve, si terrà il primo Consiglio di amministrazione, nel quale faremo il punto sui progetti già avviati, verificandone lo stato di avanzamento e lavorando per portarli a compimento, così da garantire continuità al percorso già intrapreso”.

Il neo presidente ha poi ribadito il ruolo centrale dell’Accademia nel panorama culturale regionale:

“L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è un vanto per la città e per l’intera Calabria. Nella nostra regione esistono soltanto le Accademie di Reggio Calabria e Catanzaro. Con il direttore abbiamo già iniziato a confrontarci sui numerosi progetti da sviluppare. Posso assicurare che metterò il massimo impegno nelle competenze che mi sono affidate, con l’obiettivo di contribuire ancora di più alla crescita dell’istituzione”.

Con l’insediamento del presidente Giuseppe Stracuzza si apre dunque una nuova fase per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, chiamata a consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni e a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nella formazione artistica e culturale del territorio, puntando su progettualità, innovazione e collaborazione con le realtà locali.