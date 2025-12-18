Reggio onora Versace, un’opera straordinaria porterà il suo nome: l’annuncio di Falcomatá

L'amministrazione aveva già manifestato la volontà di "un'intitolazione straordinaria". Ecco quale sarà il luogo designato

“Reggio onori Gianni Versace, in suo ricordo una via o una piazza…e che sia il luogo più bello”. Era questo il titolo di un nostro articolo, pubblicato qualche mese fa, un invito che oggi, nel corso dell’anteprima dedicata alla mostra “Terra Mater“, diviene realtà.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che in diverse occasioni aveva manifestato la volontà dell’amministrazione a procedere in tal senso, ha svelato, nel corso dell’incontro al Museo Archeologico, quale sarà il luogo dedicato allo stilista reggino noto in tutto il mondo.

“Gianni Versace è riuscito a tradurre in immagini e simboli la grandezza della trimillenaria storia della nostra città. Questa mostra – Terra Mater – è l’occasione per riportare alla luce e alla conoscenza e piena godibilità del grande pubblico anche altri grandi pezzi della storia della nostra città.

Parliamo di una personalità reggina che ha fatto grande la nostra città nel mondo. Ma questa non è una commemorazione, ma un’occasione per ricordarci quanto il futuro del nostro territorio debba essere definito da chi questa terra è riuscito, nei vari settori, moda, cultura, impegno nel sociale, a farla grande. Questo risveglia in noi senso di identità, appartenenza, l’orgoglio di dire un mio concittadino ce l’ha fatta, lo posso fare anche io.

E proprio perchè il futuro di Reggio e della Calabria si fonda sulle basi solide della storia e della cultura e qui, in città, avremo una casa materiale, fisica di turismo e di cultura, lo dico oggi ufficialmente, anche se la notizia è già stata condivisa con la famiglia, il Museo delle culture e del Mediterraneo (Museo del Mare di Zaha Hadid) sarà intitolato a Gianni Versace.

Credo che questo sia il più grande investimento per il futuro della città che si lega ad una figura che, ancora oggi, fa scuola nel mondo ed è un reggino, di cui noi siamo orgogliosi”.