Reggio, verso Italia-Svezia: cimeli del calcio e trofei alla Pinacoteca civica

Domani, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 11.30 presso la Pinacoteca civica è prevista la cerimonia di inaugurazione della mostra “Sfumature di Azzurro”, organizzata dalla FIGC in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in occasione della partita di calcio femminile Italia-Svezia, in programma il prossimo 3 marzo allo stadio “Oreste Granillo” e valida per le qualificazioni ai Campionati mondiali.

Saranno esposti, tra gli altri, cimeli del calcio e trofei delle più importanti manifestazioni sportive calcistiche del mondo: tra cui le coppe del mondo vinte dagli Azzurri nel 1982 e nel 2006, la coppa Rimet vinta nel 1934 e 1938, e l’ultima coppa degli europei vinta dagli Azzurri nel 2021.

Inaugurazione della mostra e autorità presenti

Alla presentazione dell’esposizione saranno presenti: il sindaco ff Domenico Battaglia, il consigliere comunale allo Sport, Giovanni Latella e i vertici delle istituzioni e delle associazioni sportive calabresi. L’evento celebra il legame tra la città e la Nazionale, preparando il clima per la sfida internazionale prevista allo stadio cittadino.