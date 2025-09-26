Reggio, Tramontana: ‘Il Bergamotto profuma il mondo, ora un itinerario turistico’

Nell’ambito di un programma più ampio di valorizzazione turistica del territorio reggino, presso la Camera di commercio si è svolto un primo incontro finalizzato all’avvio di un progetto dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria come attrattore turistico, attraverso la progettazione e realizzazione di un itinerario volto alla scoperta di questo prezioso agrume.

Un incontro partecipativo, realizzato con il supporto di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), dedicato all’ascolto del territorio, durante il quale sono stati condivisi gli obiettivi del progetto e aperto un confronto operativo sulle esperienze turistiche già attive o attivabili legate al bergamotto, sulle tappe potenzialmente interessanti da includere nell’itinerario e sulla individuazione delle esigenze logistiche, comunicative e promozionali.

Il ruolo della Camera di commercio e l’impegno sul bergamotto

“La Camera di commercio è impegnata a 360 gradi nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria quale elemento unico e identitario del territorio. Da 4 anni organizza l’evento Bergarè, una quattro giorni dedicata alla filiera produttiva del prezioso agrume – ha dichiarato il Presidente Antonino Tramontana – Reggio con il suo Bergamotto profuma il mondo ma non solo. Questo nuovo progetto, legato all’Agrumiturismo, rappresenta un’occasione per creare nuove opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo del nostro territorio. Il bergamotto, simbolo del territorio reggino, diventa il punto di partenza per costruire una narrazione turistica autentica e coinvolgente”.

Con questa nuova iniziativa, la Camera intende consolidare l’approccio partecipativo già avviato con il progetto Reggio Calabria Welcome, che vede coinvolte le imprese turistiche della filiera reggina nella programmazione, organizzazione del prodotto turistico e promozione dell’offerta del territorio metropolitano.

Un progetto esperienziale e di rete

Il progetto rappresenta una prima tappa, snella ma strategica, di un processo più ampio di valorizzazione territoriale che potrà divenire anche una best practice replicabile in altri contesti.

Tra gli obiettivi principali:

sviluppare e testare un percorso esperienziale integrato, capace di coniugare natura, cultura, enogastronomia e saperi locali

attivare una rete operativa tra operatori agricoli, turistici e culturali

All’incontro hanno preso parte operatori della filiera del bergamotto (agricoltori, trasformatori, utilizzatori dei derivati) interessati ad accogliere visitatori in campo – dalla coltivazione alla raccolta – e nelle fasi di trasformazione e utilizzo del frutto e dei suoi derivati, oltre a operatori turistici, della comunicazione e associazioni impegnate nella valorizzazione del bergamotto come risorsa identitaria del territorio reggino.

I lavori sono stati coordinati dal Dott. Daniele Donnici, consulente esperto di ISNART.