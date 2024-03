Code in autostrada nel tratto Gallico-Porto, la denuncia del consigliere Vizzari (Fi)

“Ormai per gli abitanti della zona nord della nostra città, o comunque per tutti coloro che percorrono, da qualsiasi provenienza, il tratto di autostrada che intercorre tra Gallico e l’uscita del porto, restare incolonnati in lunghe e estenuanti code non è più una notizia. Purtroppo, aggiungerei”.

In una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Vizzari, denuncia i disagi dovuti al rallentamento della circolazione, a causa delle improvvise chiusure al traffico di una corsia a partire dall’uscita di Gallico in direzione Reggio-Porto.

“Dal 2018, con cadenza puntuale, la ‘monocorsia’ nel tragitto verso Reggio, per via dei lavori su questo tragitto, con fasi più o meno lunghe e che rappresentano ormai una costante, determinano code per chilometri: in base all’orario, le conseguenti attese possono rivelarsi anche lunghe, arrecando non pochi disagi agli automobilisti” denuncia Vizzari.

“E a ben poco serve il percorso alternativo della Strada Statale, non sempre agevole perché, ovviamente, chiunque voglia evitare di rimanere incolonnato ripiega sull’altra viabilità, dove, di conseguenza aumenta il traffico- prosegue il consigliere – Insomma una situazione che sarebbe pure tollerabile, al netto delle tempistiche che stanno scandendo lavori praticamente infiniti, se ciò comportasse degli interventi significativi o quanto meno annunciati tramite una comunicazione dettagliata e un cronoprogramma messo a conoscenza dell’utenza”.