Reggio, rinasce la casa del basket: quasi ultimati i lavori al Pianeta Viola

“Siamo molto soddisfatti per l’andamento dei lavori, ci auguriamo che tra qualche mese, in prima istanza, la palestra possa ritornare nella disponibilità delle società sportive reggine. Si tratta di un impegno di circa 1,4 milioni di euro che interessa anche le strutture adiacenti alla palestra. Il nostro obiettivo è che tutto l’impianto del Pianeta Viola, possa essere nuovamente fruibile per gli sportivi. Per molti anni questa struttura è stata un’eccellenza sportiva italiana, dove la Viola Basket ha fatto crescere migliaia di giovani cestisti, reggini e non solo, consentendo anche alla prima squadra di poter fruire di una palestra e di un centro sportivo all’avanguardia, invidiato da tutte le realtà sportive italiane. La Città metropolitana sta puntando, come per altre impianti, a riconsegnare al territorio tutte le strutture sportive di competenza, migliorandole ed ampliandole e soprattutto aprendole all’utilizzo sociale, coinvolgendo le realtà di base e costruendo dei poli d’eccellenza in grado di generare reddito ed occupazione”.