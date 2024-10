Parco Lineare Sud pronto…o no? I chiarimenti dell’assessore Costantino

“Reggio, finalmente conclusi i lavori al Parco Lineare Sud. Ritardi di anni rispetto alle previsioni iniziali, il Parco Lineare Sud però adesso è davvero pronto. Si avvicina l’inaugurazione, stavolta definitiva“. Scrivevamo così ieri sulle nostre pagine, articolo oggetto di decine di commenti e segnalazioni da parte di reggini decisamente in disaccordo con la versione dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessore Franco Costantino, rispetto ad un Parco Lineare Sud vicino all’inaugurazione.

Le segnalazioni dei cittadini

“Scarichi fognari ancora presenti e in bella vista, Ponte sul torrente Calopinace ancora nei sogni, cestini per rifiuti inesistenti, erbacce che dalle presunte “aiuole” arrivano in strada, squallidi manufatti e baracche abusive bordo strada e in riva al mare, piazza della Capannina in stato di completo abbandono e degrado. Inoltre, nessun dissuasore di velocità o dossi artificiali e quindi moto e auto che vanno a tutto gas con grave pericolo per pedoni e ciclisti, la casa del pescatore ancora aspetta di essere messa a bando, il lido è chiuso, l’area dei murales mortificata dalle lamiere arrugginite della ferrovia e dai parcheggi, sporcizia dappertutto anche nell’area delle giostrine, ripulita dopo le recenti proteste dei comitati, e chi più ne ha più ne metta”.

Queste, in sintesi, le diverse segnalazioni pervenute attraverso la mail di redazione o la pagina Facebook. Doveroso a questo punto tornare a chiedere lumi all’assessore Costantino, che chiarisce così ai nostri microfoni.

“Io ho parlato di ‘conclusione lavori’ al Parco Lineare Sud e l’atto formale specifica che i lavori previsti si sono formalmente conclusi. È evidente però che da qui al momento dell’effettiva consegna e inaugurazione manca ancora verifica e il controllo di tutti i lavori eseguiti, così da capire cosa manca e come perfezionare l’area. Ci sono passaggi burocratici previsti dalla norma e tempi cadenzati”, le parole dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici.

L’impresa esecutrice dei lavori, evidenzia Costantino ha terminato il suo impegno con l’amministrazione comunale, da qui il virgolettato sui ‘lavori conclusi’ che ha scatenato il disappunto di numerosi cittadini.

“Non potevo non evidenziare che il passaggio formale di conclusione dei lavori si è verificato. Se l’organo terzo nelle verifiche che prestò effettuerà segnalerà anomalie, l’impresa tornerà per concludere. Ci tengo a sottolineare che sono tutti passaggi previsti dalle norme, ed è nostra ferma intenzione procedere in modo regolare”.

Rispetto a quanto evidenziato dai cittadini, Costantino replica.

“Le segnalazioni dei residenti sono sempre preziose e possono supportare l’amministrazione comunale a svolgere meglio il proprio lavoro, sono disponibile ad incontrare associazioni o comitati per fornire ogni tipo di delucidazione. Mi sento di tranquillizzare i cittadini che hanno espresso critiche o segnalato cosa ancora non si è realizzato, il Parco Lineare Sud verrà consegnato esattamente come previsto dal progetto. Siamo davvero ad un passo, mi sembra bizzarro che venga messo in discussione proprio ora che siamo in dirittura d’arrivo dopo i numerosi ritardi di questi anni. Vogliamo fare le cose per bene, anche a costo di dover aspettare qualche settimana in più”, conclude Costantino.

L’assessore comunale, rispetto a cosa è ancora necessario prima di poter inaugurare il Parco Lineare Sud, si sofferma sulla verifica di infiltrazioni abusive nella rete fognaria, l’apertura della casa del pescatore, la conclusione dei parcheggi, degli impianti di illuminazione e la sistemazione degli spazi verdi.

Al netto dei passaggi burocratici da rispettare e dei ritocchi ancora da effettuare, la domanda che più interessa, al pari del “leggendario” Ponte Calopinace e le altre incompiute sparse per la città, è sempre la stessa: quando sarà ufficialmente e definitivamente pronto il Parco Lineare Sud?

L’assessore Costantino preferisce non sbilanciarsi con una data precisa, ma al pari del Ponte Calopinace si dice più che fiducioso rispetto ad un’apertura nel corso dell’estate.