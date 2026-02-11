Reggio, al via la riqualificazione di Piazza della Pace, Viale Galileo Galilei e Viale Aldo Moro



Il settore Lavori Pubblici del Comune rende noto che oggi, 11 febbraio 2026, prendono ufficialmente il via i lavori di riqualificazione di Piazza della Pace, Viale Galileo Galilei e Viale Aldo Moro, nell’ambito del progetto PINQUA R.E.G.I.A.; finanziato dal Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

L’intervento, del valore complessivo di 5,4 milioni di euro, riguarda un’ampia porzione della zona sud della città comprendente il quartiere Stadio e i principali assi viari limitrofi.

L’obiettivo è migliorare la qualità urbana, rafforzare la sicurezza, potenziare l’accessibilità ed aumentare la resilienza climatica dell’area.

Tra le importanti opere previste rientrano: la realizzazione della Watersquare in Piazza della Pace (una grande piazza d’acqua di circa 6.000 metri quadrati destinata alla gestione sostenibile delle piogge intense); la creazione di viali verdi e di nuovi boschi urbani; la riqualificazione del verde esistente con il recupero delle alberature; il miglioramento dell’accessibilità pedonale e della sicurezza stradale; la riorganizzazione della viabilità e degli spazi pubblici, con nuovi arredi urbani e sistemi per l’accessibilità universale.

Gli interventi interesseranno anche viale Galileo Galilei e viale Aldo Moro; con particolare attenzione alla continuità dei percorsi pedonali, all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla valorizzazione del verde urbano.

Il progetto mira a trasformare in modo significativo un’area strategica della città, migliorando la qualità della vita delle persone residenti e ottimizzando la gestione degli eventi sportivi connessi allo Stadio “Oreste Granillo”.