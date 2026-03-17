Reggio, lavori sulla schema Menta: possibili disservizi idrici in alcune zone
"Si invitano i cittadini a un uso responsabile della risorsa idrica durante il periodo indicato". Tutte le info
17 Marzo 2026 - 18:00 | Redazione
Sorical comunica che nella giornata di domani verrà effettuato un intervento di manutenzione sulla condotta della diga del Menta, con la sostituzione di una valvola presso la vasca n. 3 (schema Menta).
Tale operazione potrebbe comportare possibili disservizi nell’erogazione idrica a partire dal pomeriggio di domani e fino alla mattinata di giovedì, interessando tutti i serbatoi alimentati dallo schema Menta.
Le criticità maggiori potrebbero registrarsi in particolare nelle seguenti zone: Bocale, Pellaro, Mortara, Curduma, Croce Valanidi e Saracinello.
Si invitano i cittadini a un uso responsabile della risorsa idrica durante il periodo indicato.