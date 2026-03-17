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Reggio, lavori sulla schema Menta: possibili disservizi idrici in alcune zone

"Si invitano i cittadini a un uso responsabile della risorsa idrica durante il periodo indicato". Tutte le info

17 Marzo 2026 - 18:00 | Redazione

diga del menta

Sorical comunica che nella giornata di domani verrà effettuato un intervento di manutenzione sulla condotta della diga del Menta, con la sostituzione di una valvola presso la vasca n. 3 (schema Menta).

Tale operazione potrebbe comportare possibili disservizi nell’erogazione idrica a partire dal pomeriggio di domani e fino alla mattinata di giovedì, interessando tutti i serbatoi alimentati dallo schema Menta.

Le criticità maggiori potrebbero registrarsi in particolare nelle seguenti zone: Bocale, Pellaro, Mortara, Curduma, Croce Valanidi e Saracinello.

Si invitano i cittadini a un uso responsabile della risorsa idrica durante il periodo indicato.

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