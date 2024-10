Reggio, evento al Teatro Cilea per i due anni del governo Meloni

“Domenica 27 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria alle ore 17 insieme a Wanda Ferro, Rossano Sasso, Ciccio Cannizzaro, gli amici Bulzoni e Galati e il presidente Occhiuto celebreremo due anni di successi del governo Meloni“.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Due anni di successi per il governo Meloni

Due anni di credibilità internazionale, di riforme, di attenzioni per il Sud la cui occupazione cresce. I conti pubblici sono in ordine, e l’attenzione verso le imprese è notevole.

Due anni in cui, pur tra mille difficoltà, abbiamo dimostrato di essere affidabili e uniti, condizione che non esiste nel centrosinistra.

“Non posso dire certo che va tutto bene – aggiunge Antoniozzi – perché dobbiamo certamente fare meglio, ma il consenso degli italiani ci conforta”.

Celebrazione in Calabria per i successi del governo Meloni

“La stessa cosa accade in Calabria – conclude Antoniozzi – con una squadra affiatata e coesa che segue le orme del governo Meloni. La Lega Calabria invita alla manifestazione per celebrare i due anni del governo Meloni: progetti concreti e visione per il futuro della regione”.

Anche la Lega Calabria chiama a raccolta cittadini e sostenitori domani, domenica 27 ottobre alle ore 17, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per una manifestazione in onore dei due anni del governo Meloni. Rossano Sasso, commissario della Lega in Calabria, ha rivolto un appello alla partecipazione, evidenziando l’importanza dell’evento come occasione per celebrare i risultati raggiunti dalla coalizione di centrodestra e condividere le prossime iniziative per lo sviluppo della regione.

Grandi progetti per la Calabria: alta velocità, SS 106 Jonica e Porto di Gioia Tauro

“Domani sarà un momento speciale per la Calabria,” ha dichiarato Sasso. “Presenteremo ciò che abbiamo realizzato finora e, grazie al lavoro di Matteo Salvini come Ministro delle Infrastrutture, discuteremo dei grandi progetti in corso, dall’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria all’ammodernamento della SS 106 Jonica, fino al rilancio strategico del Porto di Gioia Tauro”.

La Lega Calabria invita tutti coloro che desiderano un futuro di progresso per la regione a partecipare per sostenere insieme il percorso verso una Calabria più forte, moderna e al servizio dei suoi cittadini.