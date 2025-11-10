Reggio – Saverio Strati tra identità, memoria e futuro

Saverio Strati è uno dei maggiori scrittori calabresi, anzi meridionali, a lungo dimenticato, trascurato, a volte persino ignorato dalla sua terra insieme a tanti altri che meriterebbero una decisa azione di recupero e di rilancio, soprattutto tra i giovani.

Proprio perché la loro memoria non vada dispersa, perché la qualità letteraria del loro lavoro abbia il giusto riconoscimento e trovi adeguata evidenza nelle scuole, in un processo di valorizzazione culturale che non si fermi al Sud ma sia universale, anche al di fuori dell’Italia, è nato, nel centenario della nascita dello scrittore di Sant’Agata del Bianco, il progetto “100 Strati – Identità, Memoria e Futuro”, un’iniziativa promossa dal Comitato 100Strati e dalla Regione Calabria, in collaborazione con la Calabria Film Commission.

Gli studenti del “Volta” e il progetto letterario

Al progetto hanno entusiasticamente aderito gli studenti della 3ª C nuovo ordinamento del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, cogliendo la valenza culturale e la pluridisciplinarità dell’iniziativa. I ragazzi hanno scelto di raccontare Saverio Strati attraverso il romanzo Il Diavolaro.



Un intenso e appassionato lavoro di lettura dell’opera, di sceneggiatura, di revisione, di preparazione delle scene e della base musicale è culminato in una giornata di recitazione, riprese e direzione sul set per la produzione di un cortometraggio in cui il passato diventa presente e dimostra come la storia si ripeta spesso senza insegnare nulla agli uomini.

Il cortometraggio “Zero Omertà”

Gli studenti della 3ª C dell’indirizzo matematico del Liceo “A. Volta” di Reggio Calabria, insieme a Bianca Licandro, studentessa della 5ª B sportiva, e a Federico Vadalà, ex studente del Liceo, sono stati impegnati il 7 novembre 2025 nella realizzazione del cortometraggio “Zero Omertà”, ispirato al romanzo Il Diavolaro, con una sceneggiatura selezionata dalla Fondazione Calabria Film Commission in collaborazione con School Movie.



L’attività didattica è stata un laboratorio creativo all’interno della classe, esempio concreto di come la didattica possa aprirsi ai vari linguaggi, compreso quello cinematografico, per valorizzare la cultura del territorio e la memoria collettiva. Tale percorso è diventato anche la tematica di un più ampio progetto di educazione civica volto a studiare le ragioni profonde dell’emarginazione ed emigrazione intellettuale e le azioni sociali e culturali in difesa dei diseredati.

Identità, memoria e cultura del territorio

Le tre scene del cortometraggio sono state girate tutte negli spazi interni del liceo e in un salone privato che riprende l’atmosfera degli anni Settanta. Il progetto ha avvicinato i giovani al linguaggio cinematografico attraverso la conoscenza di scrittori che hanno raccontato la Calabria autentica, con le sue contraddizioni e la sua straordinaria umanità che non possono essere dimenticate.