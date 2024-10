Reggio si mobilita per l’Hospice: presentato a Palazzo S. Giorgio il “Live Aid”

Musica e talk show sul palco del Teatro Cilea per il "Live aid for Hospice"

Il countdown è iniziato, venerdi 18 ottobre alle ore 21 il Teatro Cilea di Reggio Calabria aprirà le porte all’evento “Pino Daniele Amodonostro Live Aid for Hospice” con la special guest di Tony Esposito.

A Palazzo San Giorgio è stato presentato il format che unisce musica e talk show. Moderato dalla giornalista Antonella Giordano, i protagonisti illustrano il progetto ed il leit motiv della solidarietà per l’Hospice via delle Stelle.

Il presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino afferma quanto sia importante per la città di Reggio Calabria l’Hospice via delle Stelle, struttura che mette al centro la competenza e la preparazione del personale che effettua le cure palliative, sottolineando come l’istituzione comunale sia impegnata a fianco della Fondazione via delle Stelle per garantire la continuità della struttura, dando appuntamento ad un consiglio comunale che sarà dedicato alla problematica Hospice.

La musica e il contesto socio culturale ,sono sottolineati da Fulvio D’Ascola, sociologo della comunicazione e dei processi culturali ,che parlando della storyboard dello spettacolo evidenzia lo spazio talk:

“Con tempi rapidi nel raccontare come la musica sia elemento di condivisione che nasce dall’humus sociale ed è anche mezzo di interazione anche nelle patologie di attraversamento tra le due dimensioni della vita.”

Antonella Giordano rilancia la domanda al dott. Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione via delle stelle, che sottolinea come la città si stia muovendo e nonostante i problemi economici ,la struttura stia proseguendo le attività grazie agli aiuti ed alle sottoscrizioni della gente comune.

“All’interno della struttura le cure palliative sono elargite da personale specifico e competente – afferma il dott. Trapani Lombardo – l’Hospice è una struttura differente dagli ospedali, ho lavorato per tanti anni come medico ospedaliero e conosco le differenze di approccio nelle terapie in malati terminali e devo evidenziare come l’Hospice via delle Stelle metta in primo piano la dignità umana .”

Leggi anche

Il concerto e la musica di Pino Daniele sono elencati dalle parole di Antonio Rasconà. chitarrista e front man della band “Pino Daniele amosonostro” che omaggerà il cantautore napoletano:

”Ringrazio l’Hospice e la dott.ssa Cristina Luvarà che ci ha dato l’occasione di suonare la musica che amo al Teatro Cilea per raccolta fondi.Ci vuole tanto impegno e intense prove di tutti i musicisti e ci sarà anche Salvatore Mazzella ,voce molto simile a quella di Pino Daniele e ci sarà anche il grande Tony Esposito che con grande slancio ha aderito al nostro progetto”.

Conclude la conferenza la dott.ssa Cristina Luvarà che presenterà l’evento ed il talk:

“E’ nato tutto per caso ,ho ascoltato la musica del gruppo e sono rimasta affascinata da sound che riproponeva le sonorità di Pino Daniele ed ho chiesto ad Antonio di suonare per l’Hospice. Personalmente sono un medico e non persona abituata allo spettacolo,ma con tanta umiltà mi lancio in questo progetto per solidarietà”.

E’ tutto pronto ,venerdì 18 ottobre alle ore 21 il Teatro Cilea dovrà essere pieno di gente nel segno della solidarietà per l’Hospice via delle Stelle ,con la musica di Pino Daniele ,la special guest di Tony Esposito e il talk show ,un format che racconta e fa ascoltare musica.#thehumanfactorforhospice