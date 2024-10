Reggio Live Fest verso l’epilogo: in arrivo i Queen Mania

Il 27 agosto alle 21.30 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria avrà luogo l’ultimo appuntamento del Reggio Live Fest 2019, la serie di eventi frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, trentatreesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.

Si chiuderà con uno spettacolare tributo ai Queen e a Freddie Mercury, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli; un evento straordinario che ha registrato oltre ottanta sold out in Germania ed Olanda ed è attualmente in programmazione nei più importanti teatri d’Europa.

«Ho già interpretato brani di Freddie Mercury dal vivo, in particolare Barcelona, in cui duettava con Monserrat Caballé – dichiara la Ricciarelli – Mi sono detta: l’ha cantata lei, quindi la canto anch’io. È musica molto bella, difficilissima da eseguire sotto il profilo tecnico».

“Freddie and the Queen” è uno show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come il più grande performer della storia del rock.

I Queen Mania sono una tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro musicisti per Freddie Mercury. Il gruppo, oltre alla presenza di Sonny Ensabella, interprete dall’impressionante somiglianza fisica e vocale con l’originale, si avvale della presenza di musicisti che vantano prestigiose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo quali Simone Fortuna (batteria), Tiziano Giampieri (chitarra e voce) e Fabrizio Palermo (basso e voce).

Dal 2007 i Queen Mania portano in giro per l’Europa il loro show esibendosi in Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Francia e Ungheria, con grandi consensi di pubblico e critica. Nel 2008 arriva la loro partecipazione alla 23rd Official Queen Fan Club Uk Convention in Inghilterra, occasione che permette loro di diventare la prima e unica tribute band italiana a suonare in Inghilterra.

Reduci da un tour teatrale sold out in Germania, nei più grandi festival estivi olandesi e accolti ovunque come il miglior tributo europeo ai Queen, i Queenmania approdano per la prima volta a Reggio Calabria. Un appuntamento imperdibile.

Arena dello Stretto ore 21:30 – Ingresso libero (posti a sedere) fino ad esaurimento dei posti disponibili.