Comune di Reggio senza contatori? M5S: ‘Accuse gravi, i cittadini meritano risposte’

“Alla luce di quanto letto sui quotidiani inerente la grave accusa e la conseguente denuncia esposta dal cittadino Veronese, e supportata dall’ingegnere Romeo della Sorical riguardo la mancanza dei contatori in diversi immobili di proprietà del Comune, compreso Palazzo San Giorgio, il GT del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria invita l’amministrazione comunale a fare chiarezza nel più breve tempo possibile riguardo queste gravissime accuse.

Il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza sull’uso delle utenze comunali

È scontato che i cittadini si possano sentire sconfortati e adirati di fronte a tali situazioni, poiché non sfugge a nessuno che le tariffe delle utenze siano estremamente alte, pur non dipendendo direttamente da eventuali situazioni debitorie del Comune. Tuttavia, occorre che il primo cittadino sia in regola con tutto ciò che viene richiesto al cittadino comune, anche per un senso di dignità e giustizia collettiva.

L’appello alla cittadinanza e l’impegno del Movimento

Siamo sempre positivi quando i cittadini denunciano situazioni ritenute illegali o non idonee al vivere civile, e auspichiamo un maggior coinvolgimento degli stessi nella vita quotidiana del territorio. Per queste situazioni ci troveranno sempre al loro fianco e potranno aiutarci riferendoci eventuali situazioni di difficoltà, venendo a trovarci presso la nostra sede sita in via G. Melacrino a Reggio Calabria“.

Dr. Giovanna Milena Roschetti

Rappresentante GT Movimento 5 Stelle Reggio Calabria