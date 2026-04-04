Madiscool, Battaglia: ‘Progetto innovativo che crea momenti di crescita per ragazzi’

L'iniziativa, nata a Reggio da un’idea di Gaetano Massara, ha coinvolto nove licei e istituti cittadini

«Riconosciamo in Madiscool un progetto innovativo e dinamico, capace di promuovere coinvolgere i nostri giovani in attività di socializzazione con esperienze moderne che spaziano dallo sport alla musica fino al volontariato. Un format che, oltre a creare momenti di aggregazione e divertimento, offre concrete opportunità di crescita. Un esempio da seguire, anche per la solidarietà a cui sono finalizzate le attività».

Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che insieme al consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella, ha preso parte al Palacalafiore e ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale all’evento Madiscool (Mad is Cool), iniziativa nata a Reggio Calabria da un’idea di Gaetano Massara che ha coinvolto nove licei e istituti cittadini.

Battaglia e Latella al Palacalafiore per Madiscool

«Eventi come Madiscool – ha poi aggiunto Battaglia – dimostrano quanto sia importante investire nei giovani, offrendo loro spazi di espressione, crescita e condivisione. Reggio Calabria ha bisogno di iniziative capaci di unire divertimento, valori e opportunità, e questa manifestazione rappresenta un esempio virtuoso in tal senso.