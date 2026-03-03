Reggio in ‘apatia’: Via Marina dimenticata e Arena dello Stretto inguardabile – FOTO

Arena dello Stretto 'Ciccio Franco', da settimane, abbandonata a se stessa. Cittadini e turisti increduli per l'incuria e l'apatia delle istituzioni

Terra, ovunque. Detriti, sabbia, pietre. E ancora, plastica, legname, chiodi, carte e buste di plastica. Tutto questo, da quasi un mese, nel cuore di Reggio Calabria.

Ebbene si, la cartolina per eccellenza della nostra amata città, versa in queste condizioni. E non da un paio d’ore, bensì da settimane. Parliamo dell’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco‘.

Dal passaggio dei due cicloni, Harry prima e dopo Ulrike, poco o nulla è stato fatto in uno dei punti più visitati (e fotografati) della nostra città. Ci chiediamo, ma come si fa a non intervenire tempestivamente per riportare decoro, pulizia e soprattutto sicurezza in uno dei luoghi più belli e prestigiosi del centro città?

In realtà, l’amministrazione comunale è intervenuta, prima con un sopralluogo del sindaco Battaglia, poi con un’ordinanza di chiusura della via Marina.

“L’importante, in questo momento, è garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a una furia che è stata devastante e senza precedenti”. Leggevamo nel comunicato inviato dall’amministrazione comunale il 22 febbraio.

Ad oggi, purtroppo, alle parole non sono seguiti i fatti. E tutto è rimasto invariato.

Le foto che vi mostriamo sono impietose e non possono che lasciare a bocca aperta cittadini e turisti. Non rimane adesso che un’amara riflessione:

“Ma davvero, l’Arena dello Stretto, biglietto da visita della nostra città, versa ancora in queste condizioni? E’ questa l’immagine che intendiamo offrire ai turisti e ai reggini di rientro in vista della bella stagione? Dove sono le istituzioni, più apatiche che mai?”.

Reggio Calabria, sempre più mortificata, attende una risposta. Che arrivi, al più presto, possibilmente entro la stagione estiva…