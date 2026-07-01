Reggio, Arena vicesindaco. Minasi(Lega): ‘Figura di alto profilo e garanzia di legalità’

Lo afferma in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi.

“Parliamo della prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo nella storia del comune reggino – continua Minasi – un traguardo storico che porta, ancora una volta, la firma della nostra stessa area politica. Il centrodestra, d’altronde, ha già espresso la prima donna Governatore nella storia della Calabria e il primo Presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. Questa è la dimostrazione plastica di un femminismo che non vive di facciata, di slogan o di quote, ma di contenuti concreti, di valorizzazione del merito e di una vera parità vissuta sul campo all’interno dei nostri partiti”.

“Ma quella di Mariagrazia Arena – procede la Senatrice del carroccio – non è e non deve essere considerata solo una scelta di genere. Parliamo di un ottimo magistrato, una figura di altissimo profilo la cui autorevolezza rappresenta una garanzia assoluta di legalità, trasparenza e rigore per il buon operato della nuova amministrazione comunale. La sua competenza sarà un valore aggiunto fondamentale per affrontare le complesse sfide che attendono il territorio. A Mariagrazia vanno i miei più sinceri e affettuosi auguri per l’inizio di questo percorso – conclude la parlamentare –. Sono felice e orgogliosa di vederla in questo ruolo e le assicuro sin da ora tutto il sostegno, la vicinanza e la massima collaborazione possibili dal Senato della Repubblica, per lavorare in sinergia e dare a Reggio Calabria il futuro che merita”.