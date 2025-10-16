Reggio, arriva la rassegna invernale ‘Marmellate Express’ alla Stazione.E1 di Catona

Dopo il successo della rassegna estiva “MARMELLATE ON THE BEACH”, una serie di incontri di Jam session conclusasi con il contest che ha portato sul palco di Balconica Festival le band reggine Spice Boulevard e Blustones, i ragazzi della Stazione.E1- bella beach di Catona-Bolano (ex mensa ferroviaria), capitanati dal presidente Alessandro Bellantoni, inaugurano una carrellata di appuntamenti settimanali che ci accompagneranno per tutto l’inverno a suon di musica.

Ogni esibizione sarà seguita da una Jam session gratuita, format molto caro al circuito di Marmellate grazie al quale i musicisti di Reggio hanno trovato spazio e visibilità durante tutta l’estate, e gestita come di consueto tramite prenotazioni sul gruppo Whatsapp di Marmellate, che conta allo stato attuale circa 250 utenti tra musicisti e appassionati del settore.

La proposta invernale, che va sotto il nome di MARMELLATE EXPRESS, curata da Giuseppe Giordano promotore del circuito Marmellate, avrà inizio venerdì 17 ottobre con la band catanzarese Bruno and souldiers: un collettivo di musicisti di Soverato creato nel 2015 da Bruno Pittelli che mischia lo ska con il soul, punk e raggae in una ricetta esplosiva e coinvolgente. La band conta sei elementi tra basso, chitarra, batteria, tromba, tastiera e sax e vanta collaborazioni del calibro di 99 Posse, Skatelites, Banda Bassotti, Modena city ramblers e tanti altri.

La rassegna continuerà il 24 ottobre con la cantautrice messinese Francesa Mangraviti e l’Halloween party del 31 ottobre, durante il quale si esibiranno gli artisti locali Daniele Siclari e Aurelio Mandica sulle note dei brani degli intramontabili Gipsy King.

Saranno inoltre presenti mercatini di Dischi e tante altre iniziative legate alla musica, che accompagneranno le serate all’interno della splendida cornice dello Stretto su cui la Stazione. E1 si affaccia dalla sua terrazza sul mare.

Il circuito musicale che nasce all’interno di questi luoghi ha dunque l’obiettivo di espandersi in una rete più ampia, che funga da ponte tra realtà vicine ma che hanno da sempre avuto grandi difficoltà ad incontrarsi.

Riconosciuto protagonista di diversi progetti di impatto sociale, primo fra tutti il ripristino e la salvaguardia della spiaggia di Bolano, la Stazione.E1 si immola per cui in questa nuova avventura con il circuito di Marmellate mettendo al centro i musicisti e le Jam session, proponendosi come punto di riferimento, di incontro artistico e culturale, di scambio di iniziative ed esperienze che tanto manca ai ragazzi della nostra città!

Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti seguite i canali social di stazione.e1bellabeach e Marmellate.