Reggio, al MArRC al via una rassegna musicale ‘Horcynus Orca’: gli appuntamenti

La Fondazione Horcynus Orca, dietro affidamento del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, organizza una breve rassegna musicale sulla panoramica terrazza del Museo in occasione dell’acquisizione delle opere di Piero Pizzi Cannella “Fontana Ferma”.

La musica come l’acqua è nomade per definizione, genera, però, radici e fioriture strettamente connesse con territori e umanità residente. Si “ferma”, appunto, e come l’acqua crea connessioni, desideri, memoria e futuro, utopie e realtà. Quattro appuntamenti musicali che esplorano il vissuto di uomini e donne entrati in stretta connessione con i loro tempi e, chissà, anche contribuendo a mutarli.

Il programma dei quattro appuntamenti musicali

Si inizia il 15 luglio con Francesco Buzzurro, fra i più eclettici chitarristi jazz del momento, con frequentazioni di altissimo livello e una straordinaria tecnica strumentale in continua evoluzione, con un concerto dedicato al repertorio di Django Reinahrdt.

Il 5 agosto sarà il turno di Shamal Trio, storico gruppo palermitano pioniere della World Music italiana di stampo mediterraneo; dagli anni 90 il suo leader, il violinista Enzo Rao, attraversa tutte le culture musicali mediterranee collezionando collaborazioni con artisti provenienti da tutti i continenti.

Il 22 agosto Luca Madonia in trio ci racconterà musicalmente le tappe della sua carriera musicale dapprima con i Denovo poi con Franco Battiato, col quale firmerà un bel quinto posto al Festival di Sanremo del 2011.

Infine il 3 settembre un ensemble atipico per le sonorità e il repertorio, J’oòutamà riesce a fondere le sonorità dell’organetto diatonico, strumento fortemente legato al territorio dello Stretto, con l’arpa e con il violino.

Acquisizione delle opere e modalità di ingresso

L’acquisizione delle opere “Fontana Ferma” di Piero Pizzi Cannella da parte del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stata realizzata grazie al sostegno dei programmi PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea (per l’opera a Reggio Calabria) e Il Museo Rigenera – I edizione (per l’opera a Messina), promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

I concerti previsti alle ore 21,00 sono ad ingresso libero per i visitatori muniti di biglietto SLIM d’ingresso al Museo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.