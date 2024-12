Reggio, Marziale all’Open day del ‘Carducci-Da Feltre’: ‘Un istituto d’eccellenza’

“La scelta della scuola per i propri bambini è molto importante, perché significa mettere le loro vita in mano ad insegnanti, a gente cioè chiamata a lasciare il segno, e il segno lo si può lasciare in tanti modi”: è quanto ha detto il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, partecipando all’Open School dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre” di Reggio Calabria, di cui è dirigente Sonia Barberi.