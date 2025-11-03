Reggio, da ‘Materassi&Materassi’ il letto intelligente: tecnologia e comfort per un nuovo modo di dormire – VIDEO

Un nuovo punto vendita “Materassi & Materassi” ha aperto le porte a Reggio Calabria, in via Italia 1 (zona Santa Caterina). A guidarlo sono Giovanni ed Elena Albanese, imprenditore che hanno scelto di portare in città uno dei marchi più affermati in Italia e in Europa nel settore del riposo.

“È un marchio che ho voluto fare qui a Reggio Calabria – spiega Albanese – Ho sposato l’ideologia di questa azienda, che punta tutto sul benessere delle persone. Abbiamo prodotti innovativi che cambiano completamente il modo di dormire. Invito tutti a venirli a provare”.

Tecnologia e materiali naturali

“Materassi & Materassi” propone materassi, letti, topper e cuscini realizzati con tecnologie all’avanguardia e materiali ecologici. La filosofia del marchio è chiara: unire comfort, sostenibilità e salute, grazie all’utilizzo di schiumati a base d’acqua e fibre naturali derivate da oli vegetali, e tessuti anti-acaro e antibatterici con estratti naturali di limone, lavanda ed eucalipto.

Particolare attenzione è riservata alle esigenze individuali.

“Non siamo semplici venditori – precisa Albanese – ma veri e propri consulenti del riposo. Valutiamo peso, sudorazione e abitudini del cliente per consigliare il prodotto giusto”.

Tra le innovazioni più curiose, anche un materasso con app integrata: “Traccia i battiti cardiaci e i movimenti notturni – spiega il titolare – per migliorare la qualità del sonno giorno dopo giorno”.

Made in Italy certificato

L’azienda garantisce una filiera di produzione certificata Made in Italy, con prodotti che uniscono artigianalità e ricerca scientifica. Nello store reggino sono presenti anche le nuove linee X-Fresh, realizzate con tessuti che regolano la temperatura corporea per un riposo sempre ottimale.

Offerte di inaugurazione

In occasione dell’apertura, “Materassi & Materassi” ha organizzato tre giornate speciali –con sconti fino al 70% su molti prodotti. Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Per info e novità, è possibile seguire lo store sulle pagine social Facebook e Instagram di Materassi & Materassi.