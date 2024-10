Reggio, Salvini onnipresente ringrazia e punta il dito: ‘Adesso tocca a VOI e a NOI’

“Grazie Calabria, adesso tocca a VOI, adesso tocca a NOI. Rimbocchiamoci le maniche e Cambiamo la storia”.

Salvini ha lasciato la Calabria ma il suo faccione sorridente riappare dietro l’angolo delle strade di Reggio attraverso i ‘6×3‘ con le mega affissioni che invadono la nostra città. Il leader del Carroccio punta il dito ma lo fa col sorriso invitando (forse) tutti i calabresi ad una maggiore partecipazione, coinvolgimento e senso di responsabilità. E ancora, altri manifesti con scritto:

“Grazie Calabria, la carica dei 100 mila per cambiare la storia della Calabria“.

Salvini non è fisicamente qui ma è come se lo fosse. E’ onnipresente.

Appare silenzioso sulle nostre strade ma anche (con meno silenzio) sul web ed è padrone indiscusso sui social. Inutile nasconderlo, Matteo Salvini, o chi per lui, quanto a comunicazione, ci sa fare. E anche tanto. Il leader della Lega è senza dubbio anche il ‘numero uno’ della comunicazione politica. Lo è stato anche alle elezioni regionali tra video, selfie, dirette una dietro l’altra, foto con migliaia di elettori associate anche a tante, tante strette di mano.

Leggi anche

E anche adesso che la campagna elettorale è stata archiviata, Matteo Salvini non si ferma mostrandosi ancora di più in mezzo alla gente, con tanto di ‘Giro d’Italia‘ e rientro in Calabria mostrando pregi e difetti. Tra i meriti uno su tutti: chiarezza espositiva, (pochi argomenti ma ben delineati). Tra i demeriti, lo stare ben attento a non uscire fuori dal suo binario. Il buon Matteo declina e fugge infatti dagli argomenti che lui non vuole vengano trattati.

Ma qual è l’obiettivo di Salvini? Quale il motivo di tanta sovraesposizione mediatica?

Una parole tra tutte. Consenso. E’ sempre a caccia del consenso del popolo e per questo sceglie di stare vicino alle persone e ‘tra la gente’. Matteo Salvini, che oggi è il politico più seguito sui social network in Italia, ha sempre necessità e bisogno del seguito della gente.

E anche oggi, a distanza di 48 ore dal suo saluto ai reggini, tra le vie delle città della Calabria è impossibile in questi giorni non imbattersi nel suo volto e nei suoi slogan ‘Adesso tocca a voi, adesso tocca a noi‘. E dopo la conquista della Regione Calabria, adesso, in pieno stile ‘salviniano’, punta alla presentazione di una lista alle elezioni comunali di Reggio Calabria e spera in un candidato a sindaco della Lega.

Ma trasformiamo per un attimo l’imperativo di Salvini in domanda. Ma adesso a chi tocca davvero?

Il voto dei calabresi, tra astensionismo e débâcle del centro sinistra, è stato chiaro. Adesso dunque toccherebbe solo a noi quando tra qualche mese si tornerà nuovamente alle urne. A ‘noi’ cittadini toccherà decidere a chi affidare il futuro della città di Reggio Calabria. A ‘noi’ calabresi spetta la sfida più grossa?

La partita alle comunali è tutta aperta e la Lega, in perenne ricerca di consenso, pensa già a cambiare la storia della Calabria…

A ‘NOI’ (loro), l’arduo compito di rendere quantomeno ‘penultima in tutto’ la nostra amata Calabria…