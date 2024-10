Mediterranean Life, Falduto scrive al Comune e alla Regione: “E’ il momento di mettere un punto”

Sono passati tre anni, non ci sono novità riguardo la realizzazione del Mediterranean Life

“Sono passati tre anni da quando abbiamo chiesto un parere preliminare, credo sia giunto il momento di metterci un punto”. Così, attraverso Facebook, l’imprenditore Pino Falduto ha annunciato l’invio di una lettera al Comune di Reggio Calabria e alla Regione in merito alla realizzazione dell’ambizioso progetto Mediterranean Life.

Nella missiva inviata da Falduto, si richiede un incontro alle amministrazioni comunali e regionali per “chiarire ed esplicitare le caratteristiche del progetto, confrontarci ai fini dell’individuazione e condivisione di ogni attività utile al perseguimento ottimale dell’iter dell’accordo di programma” e infine per “esplicitare i profili relativi alla massima disponibilità dello scrivente e mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, a titolo gratuito, come ausilio finalizzato a facilitare le fasi della negoziazione, della stipula e dell’attuazione dell’accordo di programma”.

Il consiglio comunale del 13 novembre scorso aveva approvato la mozione riguardante l’ambizioso progetto dell’imprenditore Giuseppe Falduto. Nel febbraio 2021 invece, dopo mesi di stallo, il consigliere comunale e metropolitano Antonino Minicuci aveva presentato al consiglio comunale un atto di indirizzo in relazione al ‘Mediterranean Life’, porto turistico da realizzare in prossimità del centro commerciale Porto Bolaro.

“La realizzazione di ‘Mediterranean Life’, secondo i numeri del progetto, garantirebbe l’arrivo di 4-5 milioni di visitatori l’anno in riva allo Stretto e la creazione di 2-3 mila posti di lavoro diretti e altrettanti indiretti, legati all’indotto delle varie attività previste all’interno del progetto. Ricordo che la realizzazione di Mediterranean Life è prevista su terreni privati, i quali da troppo tempo non hanno ricevuto alcuna attenzione da parte delle Amministrazioni locale e regionale, che dovrebbero esprimere un parere sulla sua valenza strategica. Per Reggio Calabria è un’opportunità più unica che rara di rilancio e sviluppo, sarebbe da folli ostacolare o anche soltanto ritardare colpevolmente questa suggestiva idea di imprenditoria turistica, capace di creare numeri impressionanti in relazione sia ai posti di lavoro che all’afflusso di turisti nel nostro territorio”, le parole circa un anno fa di Minicuci.

Da allora, tranne la mozione presentata in consiglio comunale, non si sono registrati concreti passi in avanti verso la realizzazione del Mediterranean Life. Da qui la comprensibile amarezza di Falduto, che nella speranza di (è il caso di dirlo) “smuovere le acque” ha deciso di scrivere al Comune e alla Regione.