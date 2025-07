Reggio si prepara ad accogliere il ‘Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi’

Un evento da non perdere per chi ama la Calabria, la salute e le emozioni autentiche

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025: il “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi”, evento a caratura regionale che si svolgerà dal 4 al 7 settembre presso la suggestiva Arena dello Stretto, simbolo della città affacciato sul mare più mitico del Mediterraneo.

Organizzato dalla cooperativa sociale TXT di Reggio Calabria, l’evento rappresenta un’occasione unica per unire spettacolo, cultura, sport, benessere, territorio ed enogastronomia in un’unica, intensa esperienza all’aria aperta.

Ma il vero motore innovativo di questa edizione è l’accordo strategico siglato tra Mediterranean Wellness e l’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria, che ha visto la luce durante la scorsa edizione di Vinitaly a Sibari, con la presenza di ARSAC – l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura – rappresentata dal direttore generale Fulvia Michela. Una sinergia concreta, quella tra benessere e tradizione, che dà il via a un progetto ambizioso di valorizzazione dell’identità calabrese attraverso i suoi prodotti, i suoi paesaggi e la sua cultura del vivere sano.

Patrizia D’Aguì, direttrice artistica dell’evento per TXT, e Giorgio Durante, presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche, hanno sottolineato l’importanza di questo incontro tra mondi solo apparentemente distanti: wellness e cucina tradizionale, sport e cultura locale. Il filo conduttore è la qualità della vita, intesa come armonia tra corpo, mente e territorio.

La Regione Calabria, attraverso il Piano Azione Coesione, ha sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore strategico per la promozione integrata del patrimonio immateriale calabrese. Anche il Ministero del Turismo e la Città di Reggio Calabria figurano tra i partner dell’evento, che si preannuncia come un vero e proprio happening del benessere mediterraneo.

Un’arena che si trasforma in palcoscenico del futuro, dove si celebrano gli eroi del nostro tempo: sportivi, artisti, produttori locali, educatori e ambasciatori della salute e del gusto. Una visione contemporanea che fa della Calabria un laboratorio aperto dove la bellezza del passato incontra le sfide del domani.

Informazioni utili

4–7 settembre 2025

Arena dello Stretto, Reggio Calabria

Ingresso libero – Programma dettagliato in via di definizione

