‘La Calabria è lavoro’: la ministra Calderone in visita a Reggio

La Ministra esporrà le politiche del governo Meloni in materia di lavoro e sviluppo economico. Interventi di Nesci e Calabrese

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 all’hotel Excelsior di Reggio Calabria per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato dal Coordinamento Città Metropolitana e dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per affrontare i temi del lavoro nella Regione e fare il punto sull’operato del Governo Meloni in materia di politiche attive, misure di sostegno e sviluppo occupazionale.

Leggi anche

Il programma dell’evento

Dopo i saluti iniziali del Partito da Ersilia Cedro, Coordinatrice Città Metropolitana, Bruno Squillaci, Coordinatore Provinciale, e Demetrio Marino, Capogruppo nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria, seguiranno gli interventi di:

Denis Nesci , Parlamentare Europeo

, Parlamentare Europeo Giovanni Calabrese, dirigente regionale di Fratelli d’Italia e Assessore Regionale al Lavoro

All’incontro parteciperanno anche i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud.

L’evento si concluderà con l’intervento del Ministro Marina Calderone, che esporrà le politiche del Governo in materia di lavoro e sviluppo economico. A moderare l’incontro sarà Beniamino Scarfone.