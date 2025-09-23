‘La Calabria è lavoro’: la ministra Calderone in visita a Reggio
La Ministra esporrà le politiche del governo Meloni in materia di lavoro e sviluppo economico. Interventi di Nesci e Calabrese
23 Settembre 2025 - 10:54 | Comunicato Stampa
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 all’hotel Excelsior di Reggio Calabria per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato dal Coordinamento Città Metropolitana e dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia.
L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per affrontare i temi del lavoro nella Regione e fare il punto sull’operato del Governo Meloni in materia di politiche attive, misure di sostegno e sviluppo occupazionale.
Il programma dell’evento
Dopo i saluti iniziali del Partito da Ersilia Cedro, Coordinatrice Città Metropolitana, Bruno Squillaci, Coordinatore Provinciale, e Demetrio Marino, Capogruppo nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria, seguiranno gli interventi di:
- Denis Nesci, Parlamentare Europeo
- Giovanni Calabrese, dirigente regionale di Fratelli d’Italia e Assessore Regionale al Lavoro
All’incontro parteciperanno anche i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud.
L’evento si concluderà con l’intervento del Ministro Marina Calderone, che esporrà le politiche del Governo in materia di lavoro e sviluppo economico. A moderare l’incontro sarà Beniamino Scarfone.