Regionali: Meloni torna in Calabria, Reggio fuori dal radar

La premier è attesa in Calabria a fine settembre per il rush elettorale verso il voto del 5-6 ottobre. L'ipotesi per la location

La premier e leader di Fratelli d’Italia è attesa in Calabria nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso da CityNow, Meloni dovrebbe arrivare verso la fine di settembre, proprio a ridosso della chiamata alle urne per le elezioni regionali. Una tappa chiave verso il voto del 5-6 ottobre.

Meloni in Calabria in vista delle elezioni regionali

L’arrivo di Meloni servirà a compattare, ancor di più, il centrodestra e a dare spinta alla campagna finale per la continuità di governo regionale a guida Ochhiuto. Tra le ipotesi più gettonate per la location scelta dalla Premier, spunta Lamezia Terme.

Reggio fuori dal radar

Meloni manca da anni a Reggio Calabria. L’ultima presenza in regione con riflettori nazionali fu Gioia Tauro, nel 2024, per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Calabria. Un’assenza che pesa nel dibattito locale e che, probabilmente, rimarrà tale anche per questo appuntamento elettorale.

Una tappa, quella di Meloni che alzerà il profilo mediatico della corsa elettorale.