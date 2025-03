Monumento al Carabiniere, Falcomatà: ‘Così si rinsalda il legame tra Reggio e la legalità’ – FOTO

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere un monumento celebrativo dei valori incarnati dall’Arma dei Carabinieri. Il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” ha ospitato la conferenza stampa relativa alla donazione, deliberata nell’ultima seduta di Consiglio comunale, di un monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri da collocare a Largo Caduti di Nassiriya, nei pressi del waterfront cittadino.

A presentare l’opera il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Generale di Brigata Cesario Totaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Capitano Gianfranco Aricó, Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Pietro Sacchetti, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Antonino Domenico Cama, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, il Colonnello Vittorio Carrara, Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Modena, e il Comandante dei Carabinieri Forestali Calabria, Giovanni Misceo.

Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine, chiamate a scegliere una delle tre proposte di bozzetto per il monumento, che sarà poi realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Le proposte, presentate dagli artisti Pietro Colloca, Luigi Citarrella e Francesco Scialò, potranno essere votate sulla piattaforma “IoPartecipo”.

In apertura, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha evidenziato:

«Un monumento nazionale che ci inorgoglisce come città. Siamo molto onorati, perché rinsalda ancora di più il legame storico tra l’Arma dei Carabinieri, il nostro Paese e Reggio Calabria. Voglio ringraziare il Generale Totaro per l’attenzione che ha mostrato verso la volontà di collocare il monumento sul Lungomare Falcomatà, ormai a tutti gli effetti un museo a cielo aperto. Ma farlo nella zona nuova del Waterfront, che per l’occasione sarà dedicata ai caduti di Nassiriya, è una scelta che rende questo spazio ancora più significativo. Uno spazio che mancava alla nostra città e siamo felici che non solo abbia un nome, ma anche un’anima e un’identità. L’idea è che il contrasto e la repressione del malaffare e il ripristino della legalità debbano avvenire non solo grazie al lavoro straordinario delle forze di polizia, ma anche attraverso un percorso culturale e di esempi di legalità disseminati nella città e nel territorio, con una sinergia tra tutte le componenti della squadra Stato».