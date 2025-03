Reggio, un nuovo monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri: scelta la location

Per la sua realizzazione, il Parlamento ha stanziato un finanziamento di 50 mila euro a favore di una realtà del territorio che avrà il compito di concretizzare l'opera

L’Ispettorato Regionale Calabria dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in sinergia con il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, ha avviato un progetto significativo: la realizzazione di un monumento “al Carabiniere” da collocare nel capoluogo reggino.

Questo progetto nasce con l’intento di celebrare il legame indissolubile tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza, rendendo omaggio ai caduti che hanno sacrificato la propria vita per il mantenimento dell’Ordine Pubblico e della Legalità.

La Scelta della Location

Dopo un sopralluogo congiunto tra rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, del Comando Provinciale Carabinieri, dell’A.N.C. e dell’Accademia di Belle Arti, si è individuata come area ideale per l’installazione del monumento uno slargo situato nei pressi del Museo dello Strumento Musicale (MuStruMu). Con l’occasione, questo spazio verrà intitolato “Ai caduti di Nassiriya”, un gesto simbolico di profondo rispetto e memoria.

Coinvolgimento della Cittadinanza

Per rafforzare il legame tra la popolazione reggina e l’Arma dei Carabinieri, si è deciso di coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta del bozzetto del monumento. Gli studenti e l’intera comunità reggina avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza tramite un sondaggio che verrà proposto nelle scuole e sulla piattaforma comunale “IO partecipo”.

Il progetto ha ricevuto l’approvazione unanime del Consiglio Comunale di Reggio Calabria nella seduta del 18 marzo u.s. Per la sua realizzazione, il Parlamento ha stanziato un finanziamento di 50 mila euro a favore della locale Accademia di Belle Arti, che avrà il compito di concretizzare quest’opera d’arte commemorativa.

Un Segno di Memoria e Riconoscenza

L’installazione del monumento al Carabiniere non rappresenta solo un tributo alla memoria di coloro che hanno perso la vita in servizio, ma anche un simbolo di vicinanza tra le istituzioni e la cittadinanza. Con questa iniziativa, Reggio Calabria riafferma il proprio impegno per la legalità, onorando il sacrificio e il valore dell’Arma dei Carabinieri.