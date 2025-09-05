Reggio, inaugurata la mostra fotografica ‘I volti della povertà in carcere’ – FOTO

Inaugurata al Castello Aragonese, in una sala gremita, la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” che documenta gli aspetti più umani della condizione carceraria delle persone private di libertà.

Un progetto tra fotografia e testimonianza

I Volti della Povertà in Carcere di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero nasce dall’idea di dar voce a chi non ha voce in carcere, con “i volti rivolti” alle povertà difficili da immaginare fuori dalle sbarre, sul sentiero degli invisibili tracciato da Papa Francesco.

Un lavoro di oltre un anno di raccolta di materiale fotografico e interviste, che mette in luce l’umanità spesso dimenticata, la povertà nelle varie sfaccettature emersa dai racconti di detenuti e operatori e la speranza che si può costruire nonostante le sbarre.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Casa Circondariale F. Di Cataldo – Carcere di San Vittore di Milano, è divenuta un progetto patrocinato dal Giubileo 2025. L’omonimo volume, che raccoglie scatti e testimonianze, è stato pubblicato con la prefazione del Card. Matteo M. Zuppi.

L’organizzazione e le istituzioni presenti

La mostra, ospitata nella sala Ferdinando I d’Aragona, è stata organizzata dalla Camera Penale di Reggio Calabria e dall’Associazione Tra Noi – Calabria, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, con il supporto del Comune di Reggio Calabria, che ha stipulato partenariati con l’ODV Società di San Vincenzo de Paoli – Consiglio centrale di Roma e con l’associazione Peregrintantes in Spem.

Fondamentale il supporto logistico dello staff del Castello Aragonese, coordinato dal funzionario Pasquale Borrello.

Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti:

Giuseppe Borrelli , Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria Daniela Tortorella , Presidente Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria Giuseppe Aloiso , Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà del Comune di Reggio Calabria

, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà del Comune di Reggio Calabria Francesco Siclari, Presidente Camera Penale G. Sardiello di Reggio Calabria

A seguire, hanno preso la parola la coautrice Rossana Ruggiero, in dialogo con:

Giovanna Russo , Garante Regione Calabria dei diritti delle persone detenute

, Garante Regione Calabria dei diritti delle persone detenute Rosario Tortorella , Direttore degli Istituti Penitenziari G. Panzera di Reggio Calabria

, Direttore degli Istituti Penitenziari G. Panzera di Reggio Calabria Caterina Malara , Segretario Camera Penale G. Sardiello

, Segretario Camera Penale G. Sardiello Alessandra Lo Presti, Presidente Associazione Tra Noi Calabria

L’inaugurazione è stata aperta e accompagnata dalle musiche dell’associazione Millenote, diretta dal maestro Roberto Caridi.

Una finestra sull’umanità dietro le sbarre

La mostra vuole aprire una finestra sul mondo carcerario e sui diritti delle persone private di libertà, mostrandone gli aspetti più umani. Un invito a riflettere sul carcere non come luogo di esclusione ma come spazio di reintegrazione sociale, nel rispetto del dettato costituzionale.

Uno spaccato significativo su un mondo che troppo spesso rimane senza voce e che invece deve essere conosciuto, per attivare processi reali di riabilitazione della persona e restituzione di dignità.