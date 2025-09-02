A Reggio la mostra ‘Landscape’ di Stefano Puleo: esplorazione poetica e visiva del paesaggio
Attraverso opere realizzate con tecniche miste, stratificazioni materiche e armonie cromatiche delicate, Stefano Puleo compone una narrazione pittorica sospesa tra realtà e astrazione
02 Settembre 2025 - 16:14 | Comunicato Stampa
L’Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro ospiterà, a partire da martedì 10 settembre 2025 alle ore 18.00, l’inaugurazione della mostra Landscape, personale dell’artista Stefano Puleo, a cura di Elmar Elisabetta Marcianò e promossa dalla Galleria San Giorgio Arte di Bari.
Il progetto espositivo Landscape
La mostra si propone come un’esplorazione poetica e visiva del paesaggio, inteso non soltanto come luogo fisico, ma anche come spazio emotivo e mentale.
Attraverso opere realizzate con tecniche miste, stratificazioni materiche e armonie cromatiche delicate, Stefano Puleo compone una narrazione pittorica sospesa tra realtà e astrazione.
I suoi paesaggi non descrivono, ma evocano: diventano spazi interiori, memorie visive, frammenti di natura filtrati dalla sensibilità dell’artista.
Un percorso tra luce e interiorità
La curatela di Elmar Elisabetta Marcianò valorizza l’approccio intimista dell’artista, guidando i visitatori in un itinerario che si sviluppa come una mappa emotiva, fatta di luci rarefatte e silenzi evocativi.
Landscape è dunque un invito alla contemplazione, alla lentezza e alla riscoperta del paesaggio come specchio della nostra interiorità.
La mostra sarà visitabile presso l’Accademia Art Gallery con ingresso libero a partire dal giorno dell’inaugurazione.