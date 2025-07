Reggio, a Pentimele raffica di multe nel caos parcheggi: protestano bagnanti e imprenditori

Pomeriggio di caos ieri sullitorale di Pentimele, a Reggio Calabria, dove una raffica di multe ha colto di sorpresa decine di automobilisti, in gran parte bagnanti che avevano lasciato l’auto in sosta nei pressi dei lidi della zona.

Ad accendere la miccia è stato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale, che nel pomeriggio del 25 luglio hanno sanzionato numerose vetture parcheggiate a lisca di pesce lungo il tratto interessato dalla pista ciclabile, ad oggi, ancora incompleta.

Cambiano le modalità di parcheggio

Da anni i frequentatori degli stabilimenti e i residenti sono abituati a utilizzare come schema di sosta, anche per aumentare i posti a disposizione, il parcheggio a “spina di pesce” fino ad oggi mai contestato. Anche la scorsa estate, nonostante la presenza della pista ciclabile non ancora attiva, non erano state elevate multe né segnalate infrazioni.

Diversi testimoni parlano di bagnanti costretti a rincorrere le proprie auto, scalzi e in costume, nel tentativo di evitare la contravvenzione.

“La segnaletica non è chiara!” ripetono.

La protesta di cittadini e gestori

La situazione ha generato confusione e malcontento generale. Imprenditori balneari e cittadini lamentano da tempo la mancanza di una regolamentazione chiara su viabilità e sosta nella zona di Pentimele. La carenza cronica di parcheggi, soprattutto nei mesi estivi, è un problema noto e aggravato da interventi urbanistici rimasti a metà.

“O si completa la pista ciclabile e si regola la viabilità con segnaletica chiara, oppure si rischia solo di penalizzare chi lavora e chi frequenta questi luoghi”, spiegano alcuni gestori dei lidi.

Per ora, l’unica certezza è una lunga fila di multe e la sensazione diffusa di bagnanti e gestori di essere stati colti di sorpresa.