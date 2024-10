Ritorno municipi a Reggio, Ripepi: “Brunetti mente, il merito è di Cannizzaro”

Si avvicina a Reggio Calabria il ritorno dei municipi. L’emendamento Cannizzaro prevede, nella legge di bilancio, 700 mila euro per il ripristino di quelle che un tempo erano le circoscrizioni.

Nel corso della conferenza stampa dello scorso 4 gennaio, il deputato reggino di Forza Italia aveva risposto a chi (all’interno dell’amministrazione comunale) aveva parlato di ‘lavoro già avviato’ da Palazzo San Giorgio per quanto riguarda il ritorno delle circoscrizioni.

“Avviato da loro? Non scherziamo. Forse volevano dire che ci avevano pensato in passato, scrivendo all’Anci, noi invece l’abbiamo fatto concretamente inserendolo nella legge di bilancio. Le letterine a Babbo Natale facciamole fare ai bambini”, le parole di Cannizzaro.

Nel corso di una diretta social, il consigliere di opposizione Massimo Ripepi è tornato sull’argomento.

“E’ vero che il sindaco f.f. Brunetti ha inviato una lettera ad Anci lo scorso 2 agosto, ma mente quando dice che il ritorno dei municipi è merito dell’amministrazione. Non è con le lettere che si risolvono i problemi, la questione si è conclusa positivamente grazie all’impegno e alla determinazione dell’On. Cannizzaro, che si è battuto in Commissione e ha portato risorse per il nostro territorio grazie al suo emendamento. Doveva essere Brunetti a contattare Cannizzaro, non il contrario”, le parole di Ripepi.

Il consigliere di centrodestra invita nuovamente Falcomatà alle dimissioni ed evidenzia come Reggio Calabria, a livello nazionale, “non conta nulla” complice la mancanza di autorevolezza.

“Brunetti è una brava persona ma non può fare nulla, essendo un sindaco a scadenza. Lo schema della bugia viene usato per tutto, agli annunci dell’amministrazione non segue mai qualcosa di concreto. Dobbiamo reagire e armarci di coraggio, per stimolare i reggini a muoversi assieme a noi. Il centrodestra -conclude Ripepi tornando sull’argomento municipi- attraverso l’operato dell’On. Cannizzaro ha fatto tutto quello che doveva fare, ora tocca al Comune riattivarle subito. Guai se non si va al voto entro maggio”.