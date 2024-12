Capodanno a Reggio, Aloisio (Confesercenti): ‘Attivare al più presto il bus navetta in centro’

“Oggi, unica associazione di categoria presente rappresentata dal vicepresidente Maurilio Cammara, come Confesercenti Reggio Calabria, abbiamo partecipato alla riunione indetta dal Prefetto Clara Vaccaro per discutere la gestione della viabilità in vista dell’evento di Capodanno”. E’ quanto afferma in una nota Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Rc.

“Durante l’incontro, si era paventata l’ipotesi di chiudere completamente una parte del Corso Matteotti così da garantire le “vie di fuga” indispensabili per il corretto svolgimento di una manifestazione che vedrà la partecipazione di migliaia di persone”.

La nostra associazione, però, ha sostenuto la soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale, concordata prima della riunione, che prevede l’utilizzo di transenne e varchi controllati. Questa opzione, che è stata confermata alla fine della riunione, consentirà alle attività commerciali presenti nell’area di rimanere aperte e operare regolarmente, pur assicurando le necessarie misure atte a garantire la sicurezza”.

Claudio Aloisio, presidente Confesercenti Rc

Mobilità e Servizio di Bus Navetta

“Abbiamo inoltre ribadito l’importanza di attivare, nel più breve tempo possibile, il servizio di bus navetta gestito dall’Atam da noi proposto nei precedenti incontri.

Questo servizio, valido per tutto il periodo natalizio, collegherà i parcheggi previsti e definiti con le Associazioni Datoriali, (Piazza del Popolo, Ponte della Libertà e Area di Botteghelle) con il centro città, garantendo una mobilità più agevole per i reggini e un maggiore afflusso alle attività del centro. In risposta alla nostra sollecitazione, ci è stato assicurato che entro brevissimo le navette saranno attivate.

Confesercenti Reggio Calabria conferma così il suo impegno concreto per la tutela delle imprese e dei cittadini, lavorando attivamente per coniugare sicurezza, accessibilità e sostegno alle attività economiche”, conclude Aloisio.