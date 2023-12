Reggio, la nuova Giunta è una storia senza fine. E la pagliacciata continua...

La corda, come era prevedibile, si è già ampiamente spezzata.

La nuova squadra che avrebbe dovuto giocare il terzo tempo non è ancora pronta, l’intesa non arriva e la città rimane a guardare, immobile, come non mai. Passano le settimane, trascorrono i mesi ma la nuova giunta non c’è. Colpa dell’egoismo di molti politici, attaccati alla poltrona dalle galline d’oro.

Eh si, di questo purtroppo stiamo parlando. Nessuno è disposto a cedere, a scendere di livello (e a guadagnare meno). A nessuno piace essere demansionato.

Intanto il tempo scorre e la città non ne può più.

Basta leggere alcuni commenti su FB, o semplicemente parlare con e tra la gente per comprendere come i cittadini siano più che mai stufi, stanchi e avvelenati per l’indecoroso teatrino.

La scena dell’ultimo consiglio comunale la dice lunga di come e da chi è amministrata la città. Da politici che antepongono gli interessi personali a quelli pubblici. Da persone mediocri che perdono tempo a litigare, come nel peggiore degli asili. L’estenuante attesa della formazione della nuova Giunta ha tanti colpevoli, tra tutti il primo cittadino Giuseppe Falcomatà che avrebbe dovuto lavorare di anticipo, ma la responsabilità è anche e soprattutto dei partiti, tutti a caccia di una poltrona in più.

Di remare dalla stessa parte e di amministrare in modo decoroso e degno una splendida città come Reggio, non interessa a nessuno. Lo hanno ampiamente dimostrato, anche a Natale, litigando ed alimentando le polemiche.

“Facce di bronzo”, “Senza vergogna”. E ancora “Sciacalli”, “Che la befana Vi porti via”.

Questi alcuni degli innumerevoli commenti apparsi sui social. E non si tratta, ahinoi, di haters o leoni da tastiera. Adesso la città è stanca. E lo è per davvero.

Che si prenda una decisione, entro il prossimo consiglio comunale. Che i politici, tutti, abbiano pietà di noi…