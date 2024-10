Reggio, presentati i nuovi ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria è avvenuta la presentazione degli Ufficiali recentemente assegnati al capoluogo reggino.

La presentazione si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Cesario Totaro, che inizialmente ha voluto rivolgere un caloroso ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto alle proprie dipendenze agli Ufficiali trasferiti ad altro incarico, in particolare al Colonnello Gianluca Migliozzi che ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale di Trieste, al Colonnello Massimo Pesa, che è andato a ricoprire il ruolo di Capo della Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al Tenente Colonnello Salvatore Menta che ha assunto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Caltanissetta, al Tenente Colonnello Valerio Palmieri che ha assunto il Comando del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, al Tenente Colonnello Riccardo De Simone che è stato trasferito presso la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga di Roma, al Maggiore Andrea Barbieri che ha assunto il Comando della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Roma, al Maggiore Tommaso Settimio che è andato a ricoprire il ruolo di Comandante del Nucleo Investigativo di Verona e al Capitano Marco Zavattaro che ha assunto il Comando della Compagnia di Modena.

Inoltre, il Comandante Provinciale ha dato il benvenuto ai neo giunti, evidenziando l’importanza del contesto nel quale sono stati chiamati ad operare per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

I nuovi Ufficiali, provenienti da esperienze professionali di assoluto rilievo da diverse parti d’Italia, porteranno il loro contributo in termini di professionalità, spirito di servizio e impegno quotidiano a tutela dei cittadini di Reggio Calabria e provincia.

Tenente Colonnello Gianmarco Pugliese Comandante del Gruppo di Locri

Il Tenente Colonnello Gianmarco Pugliese, barese cl. 1981, ha intrapreso la carriera militare nel 1997, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” e, a seguire, i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 138° Senior Course, presso il NATO Defense College in Roma.

Tra le sue esperienze di Comando annovera quella di Comandante di Plotone e di Compagnia presso il 3° Battaglione Carabinieri Lombardia in Milano nonché quello di Comandante di Plotone del Battaglione Allievi Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena.

Nella linea territoriale invece ha Comandato le Compagnie Carabinieri di Sapri (SA) e Napoli – Poggioreale.

Da Ufficiale Superiore, fra gli incarichi di Stato Maggiore ha prestato servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito degli uffici del Personale Ufficiali, degli Affari Giuridici e Condizione Militare e dell’Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari. Ha altresì all’attivo un’esperienza interforze presso la Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa.

Dal 2 settembre 2024, ha assunto il Comando del Gruppo Carabinieri di Locri.

Tenente Colonnello Carmine Mungiello Comandante del Gruppo di Gioia Tauro

Il Tenente Colonnello Carmine Mungiello, napoletano cl. 1979. ha intrapreso la carriera militare nel 1999, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari di Benevento. Ha proseguito gli studi presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente il 1° settembre 2003.

E’ laureato in Giurisprudenza e ha frequentato il 139° “Senior Course” del NATO Defense College, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione dei valori e degli interessi dell’Alleanza Atlantica, della sua organizzazione, dei metodi di lavoro e dei potenziali rischi per la sicurezza.

Ha prestato servizio presso le Compagnie Carabinieri di Roma – Monte Sacro, Taranto e Milano Duomo.

Da Ufficiale Superiore, ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri tra cui presso gli Uffici Operazioni Polizia Militare e di Stabilità, presso gli Uffici Assistenza e Benessere del Personale nonché presso il neo costituito ufficio Relazioni Sindacali.

Dal 9 settembre ha assunto l’attuale incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro.

Tenente Colonnello Guerino Roberto Spina Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Reggio Calabria

Il Tenente Colonnello Guerino Roberto SPINA, napoletano cl. 1984. Ha intrapreso la carriera militare nel 2004, frequentando l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente il 1° settembre 2006.

È laureato in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali e Scienze della Sicurezza ed ha conseguito la Specializzazione per le Professioni Legali a seguito del corso frequentato presso l’Università di Napoli Federico II, frequentando altresì altri corsi e master finalizzati a perfezionare le conoscenze e le pratiche operative nella prevenzione dei reati e nel contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.

Ha prestato servizio presso la Compagnia di Intervento Operativo di Napoli e presso il Nucleo Operativo Ecologico di Caserta.

Da Ufficiale Superiore, ha ricoperto incarichi nel R.O.S. – Raggruppamento Operativo Speciale, prima a Roma e poi a Palermo, e nell’Organizzazione Territoriale al Comando della Compagnia di Pesaro.

Dal 31 agosto ha assunto l’attuale incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria.

Maggiore Mattia Bologna Comandante del Nucleo Investigativo del gruppo di Locri

Il Maggiore Mattia Bologna, torinese cl. 1990, ha intrapreso la carriera militare nel 2006, frequentando la Scuola Militare “Teulié” di Milano e, a seguire, i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali e ha conseguito il Master di II livello in Intelligence.

Nella linea mobile ha Comandato una Compagnia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio in Roma ed è stato presso il Quartier Generale della Missione Eunavfor Med Operazione “Sophia”, mentre nella linea territoriale è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Rogliano (CS) e Civitavecchia (RM).

Da Ufficiale Superiore, ha assunto il Comando del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Locri, incarico che ricopre dal 23 settembre 2024.

Capitano Vincenzo Sanfilippo Comandante della Compagnia di Roccella Jonica

Il Capitano Vincenzo Sanfilippo, palermitano cl. 1994, ha intrapreso la carriera militare nel 2013, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Nella linea mobile è stato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, presso il Battaglione Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena, invece nella linea territoriale è stato Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli Centro.

Dal 9 settembre 2024, ha assunto il Comando della Compagnia di Roccella Jonica.

Capitano Nicola De Maio Comandante Compagnia di Gioia Tauro

Il Capitano Nicola DE MAIO, salernitano cl. 1995, ha intrapreso la carriera militare nel 2010, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli per poi proseguire gli studi presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente il 1° settembre 2015.

È laureato in Giurisprudenza ed economia aziendale.

Ha prestato servizio presso la Scuola Marescialli di Velletri, presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Termini Imerese e la Compagnia Milano Porta Magenta.

Dal 9 settembre ha assunto l’attuale incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro.

Capitano Francesco Conigliaro Comandante Compagnia di Villa San Giovanni

Il Capitano Francesco Conigliaro, siracusano cl. 1974, ha intrapreso la carriera militare nel 1996, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Ha proseguito gli studi presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri e successivamente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente il 17 settembre 2012.

È laureato in Relazioni internazionali e nel ruolo Marescialli ha retto il comando delle Stazioni Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) e Nissoria (EN), mentre nel ruolo Ufficiali ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melito di Porto Salvo (RC), la Compagnie Carabinieri di Palagonia (CT) e Serra San Bruno (VV).

Dal 4 settembre ha assunto l’attuale incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni.