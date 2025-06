Reggio, nuovo volo per Genova? Minicuci: ‘Si farà, Bucci ha sempre mantenuto la parola’

C’è la possibilità che i reggini godano, oltre ai già numerosi voli da e per il ‘Tito Minniti‘, anche di un’ulteriore tratta.

Nel corso dell’ultima puntata di Live Break, il consigliere comunale della Lega avv. Antonino Minicuci, ha annunciato la possibilità di un nuovo volo Reggio Calabria–Genova.

“In qualità di presidente dell’associazione ‘ Calabresi in Liguria ‘ ho portato dal presidente Bucci i 50 membri del direttivo intervenuti nel corso dell’incontro mirato all’ottenimento di un volo Reggio Calabria – Genova . Il presidente Bucci ha riferito che si impegnerà e ha già parlato con il presidente Occhiuto . In ogni caso il volo si farà con Ryanair”.

L’avv. Minicuci spiega poi le esigenze di una larghissima fetta di cittadini interessati al volo.

“Certo, ci vogliono tanti soldini. Ma il presidente Bucci ha detto che lo farà per un semplice motivo. Sappiamo che la Liguria è lunga e molti liguri sono costretti ad andare a Nizza per prendere un volo per la Calabria. La questione tocca non solo moltissimi reggini ma anche molti siciliani. Punto interrogativo sul volo? Assolutamente no. Esclamativo perchè Bucci ha sempre dimostrato di mantenere la parola contrariamente ad altri”.